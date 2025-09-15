Ο Μανώλης Καραλής το έκανε ξανά: πέτυχε μια ακόμη σπουδαία διάκριση με την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλήμα Στίβου του Τόκιο, μένοντας πίσω μόνο από τον… εξωγήινο Αρμαντ Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε μία συναρπαστική μάχη με τον «εξωγήινο» Ντουμπλάντις και ξεπέρασε για ακόμα μία φορά το φράγμα των 6 μέτρων στο άλμα επί κοντώ, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την δεύτερη θέση.

Νωρίτερα, ο Καραλής είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,95 μέτρα, που τον άφησαν προσωρινά έξω από τη ζώνη των μεταλλίων. Ωστόσο, το τρίτο του άλμα ήταν εξαιρετικό, ενώ στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα, κάτι που του εξασφάλισε την δεύτερη θέση, πίσω από τον Σουηδό.

Έχοντας εξασφαλίσει από νωρίς τη δεύτερη θέση, ο Καραλής επιχείρησε μεταξύ άλλων άλμα στα 6,15 μέτρα και μάλιστα βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στο να το καταφέρει.

Συγχαρητήρια ανάρτηση του Πρωθυπουργού

Συγχαρητήρια στον Μανώλη Καραλή για την επίδοση του, έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην προσωπική του σελίδα στο Facebook.