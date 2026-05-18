Η επιθυμία ενός 9χρονου μαθητή Ρομά, του μικρού Σωτήρη, έγινε η αφορμή για μια μεγάλη εθελοντική δράση στη λίμνη Μοσχάτου στην Καρδίτσα. Παιδιά, οικογένειες και εθελοντές της κοινότητας Ρομά, με πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ «Roma in Action», καθάρισαν την περιοχή και συγκέντρωσαν περίπου τρεις τόνους απορριμμάτων.

Δεν είναι απλώς μια είδηση «καλής πράξης». Είναι μια μικρή, καθαρή υπενθύμιση ότι η περιβαλλοντική προστασία αρχίζει πολύ πριν από τους νόμους, τα προγράμματα και τις διεθνείς διασκέψεις: αρχίζει από το βλέμμα ενός παιδιού που δεν θέλει να συνηθίσει τη βρωμιά.

Στη λίμνη Μοσχάτου, στην Καρδίτσα, αυτή η επιθυμία πήρε μορφή. Ο μικρός Σωτήρης, μαθητής Ρομά από την περιοχή, θέλησε να δει τη λίμνη καθαρή. Και γύρω από αυτή την απλή, σχεδόν αυτονόητη επιθυμία, οργανώθηκε μια εθελοντική κινητοποίηση που έφερε στην ίδια πλευρά μικρούς και μεγάλους, οικογένειες και εθελοντές, ανθρώπους που αποφάσισαν ότι ο δημόσιος χώρος δεν είναι «κανενός», είναι όλων.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η δράση οργανώθηκε από την ΑΜΚΕ «Roma in Action» και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: περίπου τρεις τόνοι απορριμμάτων απομακρύνθηκαν από την περιοχή της λίμνης.

Το πιο δυνατό μήνυμα, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό. Βρίσκεται στο ποιοι βρέθηκαν εκεί. Μέλη της κοινότητας Ρομά, παιδιά και οικογένειες, άνθρωποι που συχνά εμφανίζονται στον δημόσιο λόγο μόνο μέσα από στερεότυπα, έδειξαν με πράξη τι σημαίνει συμμετοχή, ευθύνη και φροντίδα για τον κοινό τόπο.

Και αυτή η εικόνα έχει ιδιαίτερη αξία. Γιατί η περιβαλλοντική ευαισθησία δεν έχει κοινωνική προέλευση, δεν έχει ταμπέλα, δεν έχει αποκλεισμούς. Μπορεί να γεννηθεί σε μια σχολική αυλή, σε μια γειτονιά, δίπλα σε μια λίμνη που κάποιο παιδί θέλει να βλέπει καθαρή.

Οι τρεις τόνοι της Καρδίτσας μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα

Οι τρεις τόνοι σκουπιδιών που συγκεντρώθηκαν στη λίμνη Μοσχάτου είναι μια τοπική εικόνα ενός παγκόσμιου προβλήματος. Σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, περισσότεροι από 11 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Άλλη εκτίμηση του UNEP κάνει λόγο για 19 έως 23 εκατομμύρια τόνους πλαστικών αποβλήτων που διαρρέουν κάθε χρόνο σε υδάτινα οικοσυστήματα. Λίμνες, ποτάμια και θάλασσες.

Στη Μεσόγειο, το πρόβλημα είναι ακόμη πιο κοντινό. Το UNEP/MAP εκτιμά ότι περίπου 730 τόνοι πλαστικών αποβλήτων ρυπαίνουν τη Μεσόγειο κάθε μέρα, ενώ τα πλαστικά μιας χρήσης αποτελούν πάνω από το 60% των καταγεγραμμένων θαλάσσιων απορριμμάτων στις παραλίες.

Η IUCN έχει επίσης υπολογίσει ότι περίπου 229.000 τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στη Μεσόγειο, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο τόνοι πλαστικού έχουν ήδη συσσωρευτεί στη θάλασσα.

Με άλλα λόγια, κάθε σακούλα που μένει στην όχθη, κάθε μπουκάλι που πετιέται στην παραλία, κάθε δίχτυ ή πλαστικό αντικείμενο που εγκαταλείπεται στον βυθό, δεν είναι ένα «μικρό» πρόβλημα. Είναι κομμάτι μιας αλυσίδας που καταλήγει στο νερό, στα ψάρια, στα οικοσυστήματα και τελικά ξανά στον άνθρωπο.

Δεν είναι η μόνη δράση αλλά δείχνει τον δρόμο

Τα τελευταία χρόνια, οι εθελοντικοί καθαρισμοί σε ακτές, βυθούς, λίμνες και δημόσιους χώρους έχουν πολλαπλασιαστεί. Η HELMEPA αναφέρει ότι για περισσότερα από 35 χρόνια συντονίζει στην Ελλάδα τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών, έχοντας κινητοποιήσει χιλιάδες εθελοντές και οργανώσει περισσότερους από 5.000 παράκτιους και υποβρύχιους καθαρισμούς. Μόνο το 2025, σύμφωνα με την ίδια, οργανώθηκαν πάνω από 500 καθαρισμοί με τη συμμετοχή περισσότερων από 15.000 εθελοντών και φορέων σε όλη τη χώρα.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο προηγούμενης δράσης της HELMEPA, εθελοντές καθάρισαν 83 χιλιόμετρα ακτογραμμής στην Ελλάδα και συνέλεξαν 21 τόνους απορριμμάτων, καταγράφοντας περισσότερα από 103.000 αντικείμενα. Στην κορυφή των ευρημάτων βρέθηκαν κομμάτια πλαστικού, γόπες τσιγάρων, καπάκια, καλαμάκια και πλαστικά μπουκάλια.

Υπάρχουν και πιο πρόσφατα, μικρότερης κλίμακας παραδείγματα: το 2024, περισσότεροι από 150 εθελοντές του προγράμματος «Adopt a Beach» του WWF Ελλάς συμμετείχαν σε καθαρισμούς παραλιών σε 14 περιοχές της χώρας, απομακρύνοντας 322 κιλά πλαστικών μικροπολυμερών και μικροπλαστικών απορριμμάτων και 235 κιλά άλλων απορριμμάτων.

Την ίδια χρονιά, στον Μαραθώνα, περισσότεροι από 200 εθελοντές συγκέντρωσαν σχεδόν τρεις τόνους απορριμμάτων από μια διαδρομή περίπου οκτώ χιλιομέτρων, από τη Μπρεξίζα έως το ποταμάκι του Σχοινιά. Το 2025, στην παραλία ΕΔΕΜ στο Παλαιό Φάληρο και στον βυθό του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας, δράση εργαζομένων και εθελοντών δυτών οδήγησε στην απομάκρυνση δύο τόνων απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων, σύμμεικτων, ογκωδών αντικειμένων και ελαστικών.

Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς στατιστικά. Είναι το μέτρο μιας καθημερινής αποτυχίας — αλλά και μιας συλλογικής δυνατότητας. Δείχνουν πόσα αφήνουμε πίσω μας, αλλά και πόσα μπορούμε να διορθώσουμε όταν αποφασίζουμε να κινηθούμε μαζί.

Το μάθημα της λίμνης Μοσχάτου

Η δράση στην Καρδίτσα έχει, τελικά, δύο αναγνώσεις.

Η πρώτη είναι περιβαλλοντική: τρεις τόνοι σκουπίδια δεν έπρεπε ποτέ να βρίσκονται δίπλα σε μια λίμνη. Η δεύτερη είναι κοινωνική: μια κοινότητα που συχνά αντιμετωπίζεται μέσα από προκαταλήψεις βγήκε μπροστά και έδωσε ένα παράδειγμα ευθύνης.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό. Ότι η φροντίδα για τον δημόσιο χώρο μπορεί να γίνει γέφυρα. Ανάμεσα σε γενιές. Ανάμεσα σε κοινότητες. Ανάμεσα σε ανθρώπους που, πολλές φορές, δεν συναντιούνται αλλιώς.

Ένα παιδί ζήτησε να δει τη λίμνη καθαρή. Οι μεγάλοι το άκουσαν. Και για μία ημέρα, στη λίμνη Μοσχάτου, η απάντηση δεν ήταν λόγια. Ήταν σακούλες γεμάτες σκουπίδια, χέρια λερωμένα από δουλειά και ένας τόπος λίγο πιο καθαρός από πριν.