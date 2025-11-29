Στη σύλληψη 37χρονου πατέρα οδήγησε καταγγελία από σχολική τροχονόμο στα Χανιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr την Πέμπτη το πρωί, η τροχονόμος σχολικού συγκροτήματος δημοτικού και δύο νηπιαγωγείων έφτασε στο μη περαιτέρω με τη συμπεριφορά πατέρα ο οποίος την αγνόησε επιδεικτικά την ώρα της πρωινής προσέλευσης με αποτέλεσμα να καταγγείλει το συμβάν και ο 37χρονος να συλληφθεί χθες.

Advertisement

Advertisement

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Χανίων, 37χρονος ημεδαπός για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, προχθές (27.11.2025) το πρωί, ο ανωτέρω οδηγός δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις και τα σήματα σχολικού τροχονόμου, ο οποίος ρύθμιζε την κυκλοφορία έξω από Δημοτικό Σχολείο, προκαλώντας αναστάτωση και δυσχεραίνοντας την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 37χρονος οδηγός ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.