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Ένα απίστευτο φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Παύλου Μελά, στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στον νυν δήμαρχο Δημήτρη Ασλανίδη και τον πρώην δήμαρχο και επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Δημήτρη Δεμουρτζίδη.

Η ένταση κορυφώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο όταν ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης είπε στον Δημήτρη Ασλανίδη «Είσαι ηλίθιος», με τη φράση να ακούγεται καθαρά στο βίντεο της συνεδρίασης.

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Παρότι είχε απομακρύνει το μικρόφωνο που βρισκόταν μπροστά του, δεν είχε υπολογίσει ότι το μικρόφωνο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου παρέμενε ανοιχτό.

Το περιστατικό συνέβη έπειτα από περίπου τρεις ώρες συνεδρίασης, όταν οι τόνοι ανέβηκαν κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης των δύο αυτοδιοικητικών.

Ο διάλογος που καταγράφηκε ήταν χαρακτηριστικός:

Δημήτρης Ασλανίδης: «Όπως μου φέρεσαι θα σου φέρομαι. Όπως μου φέρεσαι Δημήτρη».

Δημήτρης Δεμουρτζίδης: «Είσαι ηλίθιος».

Δημήτρης Ασλανίδης: «Βρίζε, βρίζε, βρίζε».

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Η προσβλητική φράση του πρώην δημάρχου ακούστηκε από το ανοιχτό μικρόφωνο του προέδρου, με αποτέλεσμα να καταγραφεί στο βίντεο της συνεδρίασης.

Το αναπτυξιακό δάνειο που άναψε τα αίματα

Αφορμή για την έντονη αντιπαράθεση αποτέλεσε η πρόθεση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει στη λήψη αναπτυξιακού δανείου, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν σημαντικά έργα υποδομής στον Δήμο Παύλου Μελά.

Το θέμα προκάλεσε διαφωνίες ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τη μείζονα αντιπολίτευση, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ του σημερινού και του πρώην δημάρχου.

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Έπειτα από περίπου τρεις ώρες, η συζήτηση ξέφυγε από το θέμα του δανείου και οι δύο άνδρες αντάλλαξαν έντονες κουβέντες.

Η στιγμή που ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης αποκαλεί «ηλίθιο» τον Δημήτρη Ασλανίδη καταγράφηκε, παρά την προσπάθειά του να απομακρύνει το μικρόφωνο.

Το βίντεο αποτυπώνει την ένταση που επικράτησε στη συνεδρίαση, με αφορμή ένα ζήτημα που αφορά τη χρηματοδότηση έργων στον δήμο.

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