Ένταση σημειώθηκε μετά το τέλος της πορείας για την Γάζα, όταν μία μικρή ομάδα διαδηλωτών πέταξε αντικείμενα, καθώς και βεγγαλικά προς την μεριά των αστυνομικών.

Στην πορεία συμμετείχαν συνολικά 3.000 άτομα, από διάφορες συλλογικότητες, με βασικό αίτημα τον τερματισμό του πολέμου στην λωρίδα της Γάζας.

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, με τους αστυνομικούς να απαντούν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

Οι αστυνομικές αρχές απομάκρυναν το πλήθος προς τρεις κατευθύνσεις και πιο συγκεκριμένα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας προς Βασιλίσσης Σοφίας, προς Πανόρμου και Κατεχάκη.

Να σημειωθεί ότι και στα τρία σημεία έγιναν αρκετές προσαγωγές, με τους διαδηλωτές να ζητούν από τους αστυνομικούς να αφήσουν ελεύθερους τους προσαχθέντες.