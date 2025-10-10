Στις 15 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Δυτικής Μακεδονίας, η δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης, τον Ιούλιο του 2020, με θύμα έναν υπάλληλο της ΔΟΥ και ακόμη τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο πιο σοβαρά.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos.gr, το δικαστήριο διέκοψε για τις 15/10 λόγω πέρας ωραρίου, με τον κατηγορούμενο να δηλώνει πως αποδέχεται ότι προέβη στις πράξεις αλλά όχι με τον τρόπο που περιγράφονται στο κατηγορητήριο.

Η συνήγορος του δράστη (η οποία ορίστηκε από το κράτος), ζήτησε να εφαρμοστεί το ελαφρυντικό της “εν βρασμώ ψυχής”, με την έννοια της κατάστασης φόρτισης που του δημιουργήθηκε από την άποψη πως αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούν την εξουσία. Το προηγούμενο βράδυ, όπως τόνισε, ο κατηγορούμενος έμαθε πως πέθανε ο νεαρός Μάγγος στο Βόλο, ο οποίος χτυπήθηκε από αστυνομικούς και του δημιουργήθηκε δολοφονικό αμόκ για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Μου είπε ότι είναι τρελός και τώρα σειρά έχει ο επόμενος»



«Μου είπε ότι είναι τρελός και τώρα έχει σειρά ο επόμενος», ανέφερε μια από τους υπαλλήλους που δέχθηκαν τα χτυπήματα από το δράστη με το τσεκούρι περιγράφοντας τα δραματικά γεγονότα στη ΔΟΥ Κοζάνης τον Ιούλιο του 2020.

Από τη μεριά της η έτερη υπάλληλος που γλίτωσε την τελευταία στιγμή μετά την παρέμβαση του Διευθυντή της υπηρεσίας, τόνισε πως το ένστικτο της σκέψης ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της την έκανε θηρίο και πάλεψε για να μη δεχτεί επιπλέον χτυπήματα.

«Έπιασα τη λαβή και πάλευα. Τον χτυπούσα στα πόδια. Αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ».

“Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Ένας εφοριακός λιγότερος”



«Έφαγα τους δικούς σου, θα φάω τώρα και τους μπάτσους. Σας άρεσε αυτό που σας έκανα; Τσιράκια του συστήματος». Οι φράσεις αυτές ήταν όσα έλεγε στον διευθυντή της ΔΟΥ και τον υπάλληλο καθαριότητας της υπηρεσίας, οι οποίοι τον αφόπλισαν, ο δράστης της στυγερής πράξης.

Άλλη υπάλληλος τόνισε πως ο δράστης κρατούσε το τσεκούρι και χτυπούσε όπως ένας ξυλοκόπος ένα κούτσουρο.

Οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν, κατά την κατάθεσή τους, απάντησαν σε ερωτήσεις της έδρας, λέγοντας πως κατά τη σύλληψή του ο δράστης είπε πως “ένας εφοριακός λιγότερος, τώρα έρχεται η σειρά σας”.

Όταν ένας αστυνομικός μετέφερε στην κατάθεσή του τα όσα είπε κατά τη σύλληψη στον δράστη, πως με αυτά που έκανε θα μπει φυλακή, ο δράστης απάντησε πως “θα σκοτώσω και την εισαγγελέα”.

Ο δράστης έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας των δυο εργαζομένων που τραυμάτισε, και για τα αδικήματα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής.