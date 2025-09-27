Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Έτσι από 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού δωρεάν μέσω:

Την 1η Οκτωβρίου καταργείται το 1535 για τα ραντεβού στα δημοσια νοσοκομεία και δομές καθώς ξεκινά η είσοδος και του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην ψηφιακή εποχή, με την λειτουργία ενός νέου συστήματος κλεισίματος ραντεβού, το οποίο είναι πιο εύχρηστο και διαθέσιμο όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

ΕΣΥ: Τέλος το 1535 για ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία και δομές – Από 1η Οκτωβρίου η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που θα λειτουργεί 24/7

