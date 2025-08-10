Περίπτερα στα βόρεια προάστια τής Αττικής είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τα μέλη σπείρας κακοποιών, την οποία εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 5-8-2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης, με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, -2- ημεδαποί, ηλικίας 54 και 30 ετών καθώς και 34χρονη αλλοδαπή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι κατά τον τελευταίο μήνα είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αρχικά επέλεγαν το περίπτερο-στόχο τους και στη συνέχεια προσέγγιζαν με όχημα το περίπτερο όπου αφαιρούσαν πλήθος προϊόντων.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία και για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -2- μαχαίρια και σπαθί.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -7- περιπτώσεις κλοπών προϊόντων από περίπτερα στα βόρεια προάστια της Αθήνας.