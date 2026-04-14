Αναμενόμενο ήταν το «όχι» της ΕΛ.ΑΣ. στο αίτημα του ΠΑΟΚ αλλά και του ΟΦΗ, σε ότι αφορά τις νεκρές ζώνες στο γήπεδο του Βόλου, για τον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.Οι δύο ομάδες ζήτησαν να μην υπάρχουν καθόλου νεκρές ζώνες, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται περισσότεροι φίλαθλοι, ωστόσο η Αστυνομία, έδωσε αρνητική απάντηση στο συγκεκριμένο αίτημα.

Θέλοντας να αποφύγει επεισόδια του παρελθόντος και νέες περιπέτειες, η ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε τις δύο ομάδες ότι θα τηρηθούν κανονικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, με τις νεκρές ζώνες ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων, να ορίζονται κανονικά.

Σύμφωνα με τις Αρχές ο αποκλειστικός σκοπός αυτής της απόφασης είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Τάξης, όπως και η ομαλή και ασφαλή τέλεση του μεγάλου ματς της 25ης Απριλίου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Θυμίζουμε πως στο πλαίσιο των καλών σχέσεων των δυο ομάδων, οι φιναλίστ έκριναν πως δεν υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων και αμφότεροι θέλησαν να πάρουν περισσότερα εισιτήρια, για τις ανάγκες των φιλάθλων τους.

Από τη στιγμή που το αίτημα απορρίφθηκε από την Αστυνομία, το πλάνο των εισιτηρίων μένει όπως ήταν και οι δυο ομάδες θα έχουν τα 7.872 εισιτήρια, όπως είχε συμφωνηθεί εξ αρχής, τα οποία αναμένεται αμφότερες να εξαντλήσουν.

Οι Κρητικοί θα φιλοξενηθούν στις θύρες 1 έως 14, τη θύρα 17 και στην απέναντι πλευρά στις θύρες 53 έως 56, ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα είναι από τη θύρα 29 έως τη θύρα 48. «Νεκρή» ζώνη θα είναι οι θύρες 49 έως 52.