Το υψηλό επίπεδο της επιστημονικής κατάρτισης των στελεχών, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, αναδεικνύει η διάκρισή τους στην ετήσια άσκηση και δοκιμή επάρκειας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων.

Στο πλαίσιο της δοκιμής, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εξετάσουν συγκριτικά δύο σχεδόν όμοια τμήματα σχοινιών, τα οποία προσομοιάζουν σε δείγματα που απαντώνται συχνά σε υποθέσεις εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Τα στελέχη του Εργαστηρίου της Δ.Ε.Ε. πραγματοποίησαν εξειδικευμένες αναλύσεις και προχώρησαν σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση και ερμηνεία των ευρημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στις 2 Απριλίου 2026, από το σύνολο των 42 ευρωπαϊκών εργαστηρίων που συμμετείχαν, μόνο δύο πέτυχαν απόλυτη επίδοση, το ένα από τα οποία ήταν το Εργαστήριο Εξέτασης Υλικών και Μικροϊχνών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.