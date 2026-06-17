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Υπέρ μιας πολιτικής συμπόρευσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα τάχθηκε η πρώην υπουργός και ομότιμη καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Λούκα Κατσέλη, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο Mega, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να αποσαφηνίσει τη στρατηγική και την πολιτική κατεύθυνση του κόμματος.

Η κ. Κατσέλη σημείωσε ότι δεν προσεγγίζει την πολιτική μέσα από το πρίσμα των προσώπων, επισημαίνοντας πως κάθε ιστορική περίοδος αναδεικνύει τους δικούς της ηγέτες και πολιτικούς εκπροσώπους. Όπως ανέφερε, από το 2012 και μετά επέλεξε να μη συμμετέχει σε κομματικούς μηχανισμούς, ώστε να διατηρεί την ανεξαρτησία της και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις της.

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Αναφερόμενη στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, υποστήριξε ότι το ουσιαστικό ερώτημα αφορά το πώς μπορεί να διαμορφωθεί το κατάλληλο «πολιτικό όχημα», επαναλαμβάνοντας τη θέση της υπέρ της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως τόνισε, θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα χρειαστεί να προκύψει έτσι κι αλλιώς, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο θα είναι εφικτός ο σχηματισμός κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτίμησε ότι με τα σημερινά δεδομένα οι πιθανότητες σχηματισμού κυβέρνησης από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι περιορισμένες.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, εφόσον η διερευνητική εντολή περάσει στο δεύτερο κόμμα, θα απαιτηθούν συγκλίσεις και συνεννοήσεις μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Για τον λόγο αυτό διερωτήθηκε γιατί να μην ξεκινήσει αυτή η προετοιμασία νωρίτερα, ώστε μια ενδεχόμενη συνεργασία να οργανωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η πρώην υπουργός έκανε επίσης λόγο για μια αξιόλογη προσπάθεια διατύπωσης θέσεων και πολιτικών προτάσεων, την οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερη ευαισθησία. Παρ’ όλα αυτά, υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να αφήσει πίσω την εσωστρέφεια και να υπερβεί το βάρος της ιστορικής του διαδρομής, καλώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποφασίσει με σαφήνεια «πού θέλει να πάει».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, απηύθυνε μήνυμα υπέρ της πολιτικής ευθύνης και της συνεργασίας, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή της ευθύνης και είναι η στιγμή της συμπόρευσης και της πολιτικής ευθύνης».