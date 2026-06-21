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Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε την ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων και οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με τα θύματα.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τις επιχειρησιακές ανάγκες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων ευαίσθητων υποθέσεων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η Αστυνομία διαχειρίστηκε περίπου 22.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κατά το 2025, προχωρώντας σε πάνω από 13.500 συλλήψεις δραστών.

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Στο επίκεντρο της πρακτικής εκπαίδευσης των μελλοντικών αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε η διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από άσκηση που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στην άσκηση συμμετείχαν τελειόφοιτοι δόκιμοι υπαστυνόμοι, οι οποίοι κλήθηκαν να διαχειριστούν ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σενάριο υψηλού κινδύνου. Το σενάριο κάλυπτε όλα τα στάδια αστυνομικής ανταπόκρισης, ξεκινώντας από την αρχική καταγγελία και την ενεργοποίηση του Panic Button, έως τη διάσωση του θύματος, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την ιατρική τεκμηρίωση και την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η πρωτοβουλία στοχεύει στη γεφύρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες, που απαιτούν άμεσες και συντονισμένες ενέργειες σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προς τελειόφοιτους δόκιμους υπαστυνόμους: «Να έχετε τα απαραίτητα αντανακλαστικά»

Απευθυνόμενος στους εκπαιδευόμενους, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «η βία είναι ένας εχθρός στην κοινωνία και η δική μας δουλειά είναι η καταπολέμηση και η αντιμετώπισή της», επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας συνδέεται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Όπως ανέφερε, η Πολιτεία έχει δημιουργήσει εξειδικευμένες δομές και υπηρεσίες με βασικό στόχο την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη άμεσης κινητοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων κάθε φορά που υπάρχει πληροφορία για κίνδυνο ζωής. «Από εκείνη τη στιγμή που έχουμε ένα τηλέφωνο, μια είδηση ότι κινδυνεύει μια ζωή, κινητοποιούμε όλες τις δυνάμεις και φέρνουμε κοντά μας το θύμα», σημείωσε, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης με τα θύματα, της άμεσης αναζήτησης των δραστών και της συνεργασίας με υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Απευθύνοντας μήνυμα στους τελειόφοιτους δόκιμους υπαστυνόμους, τους κάλεσε να αποκτήσουν τα απαραίτητα αντανακλαστικά για τη διαχείριση ευαίσθητων υποθέσεων, τονίζοντας: «Καλείστε να οργανώσετε τις σκέψεις σας, τη γνώση σας και στη συνέχεια τη δράση σας για να γίνετε αποτελεσματικοί χειριστές τέτοιων ευαίσθητων περιστατικών».

Πηγή: astynomia.gr Πηγή: astynomia.gr Πηγή: astynomia.gr Πηγή: astynomia.gr

Περίπου 22.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο 2025

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι το 2025 η Ελληνική Αστυνομία διαχειρίστηκε περίπου 22.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και προχώρησε σε πάνω από 13.500 συλλήψεις, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των θυμάτων προς τις Αρχές. Όπως δήλωσε, πρόκειται για «νίκη της κοινωνίας και της ζωής απέναντι στον θάνατο», τονίζοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό.

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Στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάστηκε άσκηση με συμμετοχή τελειόφοιτων δόκιμων υπαστυνόμων, παρουσία του υπουργού, με σενάριο υψηλού κινδύνου που περιλάμβανε όλα τα στάδια διαχείρισης ενός περιστατικού, από την καταγγελία και την ενεργοποίηση του Panic Button έως τη συλλογή στοιχείων και την ποινική διαδικασία.

Η άσκηση εντάσσεται στην πρακτική εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών, με στόχο τη σύνδεση θεωρίας και επιχειρησιακής πράξης.

(Με πληροφορίες από astynomia.gr)

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