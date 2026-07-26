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Η απόφαση προβλέπει πτητικά επιδόματα για χειριστές και τεχνικούς αεροπορικού υλικού, καθώς και πρόσθετες αμοιβές για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης.

Επιπλέον, θεσπίζονται ειδικά επιδόματα έως 1.000 ευρώ για πυροτεχνουργούς και συνοδούς αστυνομικών σκύλων, ενώ παρέχονται οικονομικές ενισχύσεις στο προσωπικό της ΕΚΑΜ και των ΜΑΤ.

Παράλληλα, ισχύει το επίδομα παραμεθορίου ύψους 130 ευρώ για αστυνομικούς που υπηρετούν σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας.

Τέλος, η Πολιτεία συνεχίζει την ενίσχυση του σώματος με νέες προσλήψεις και εφαρμόζει ρυθμίσεις για τον διπλό υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας κατά τη συνταξιοδότηση.

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Νέα οικονομικά κίνητρα για στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ, καθορίζοντας τα ειδικά επιδόματα που θα λαμβάνουν αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές και υψηλού κινδύνου θέσεις.

Η απόφαση προβλέπει πτητικά επιδόματα για χειριστές και τεχνικούς αεροπορικού υλικού, πρόσθετη αμοιβή για συμμετοχή σε πτήσεις πυρόσβεσης, επιδόματα που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ για πυροτεχνουργούς, καθώς και οικονομικές ενισχύσεις για το προσωπικό της ΕΚΑΜ, τους συνοδούς αστυνομικών σκύλων και τις Υπηρεσίες Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Παράλληλα, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τις περιπτώσεις αποχής από τα καθήκοντα.

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Πτητικά επιδόματα για χειριστές και τεχνικούς

Το πτητικό επίδομα εξαμήνου χορηγείται σε αξιωματικούς, ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες της ΕΛ.ΑΣ. που διαθέτουν πτυχίο επαγγελματία χειριστή ή χειριστή ιδιωτικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον 30 ώρες πτήσης μέσα σε ένα εξάμηνο.

Αντίστοιχα, πτητικό επίδομα 18μήνου προβλέπεται για τεχνικούς της Ελληνικής Αστυνομίας που διαθέτουν τα προβλεπόμενα πτυχία συντήρησης αεροπορικού υλικού και συμμετέχουν σε δοκιμαστικές ή άλλες διατεταγμένες πτήσεις, στις οποίες απαιτείται η παρουσία τους. Προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση 30 ωρών πτήσης μέσα σε χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Επιπλέον, για όσους συμμετέχουν σε επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης προβλέπεται προσαύξηση ύψους 1.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ.

Επίδομα έως 1.000 ευρώ για πυροτεχνουργούς

Το υψηλότερο ειδικό επίδομα αφορά τους ανιχνευτές και εξουδετερωτές βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, με το ποσό να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό.

Αναλυτικά διαμορφώνεται ως εξής:

Αστυνομικός Διευθυντής: έως 1.000 ευρώ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής: 920 ευρώ

Αστυνόμος Α΄: 900 ευρώ

Αστυνόμος Β΄, Υπαστυνόμος Α΄ και Υπαστυνόμος Β΄: 850 ευρώ

Ανθυπαστυνόμος: 800 ευρώ

Αρχιφύλακας: 780 ευρώ

Υπαρχιφύλακας: 650 ευρώ

Αστυφύλακας: 600 ευρώ

Το ίδιο επίδομα χορηγείται και στους συνοδούς αστυνομικών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και τη διενέργεια ειδικών επιχειρησιακών ελέγχων.

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Τι προβλέπεται για την ΕΚΑΜ και τα ΜΑΤ

Για το προσωπικό της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) προβλέπεται η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος σε ποσοστό 50%, ανάλογα με τον βαθμό, ενώ θεσπίζεται και ξεχωριστό μηνιαίο επίδομα ΕΚΑΜ ύψους 141,92 ευρώ.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΜΑΤ) θα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ειδικών συνθηκών ύψους 150 ευρώ.

Επίδομα παραμεθορίου 130 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και η απόφαση που καθορίζει τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες δικαιούνται το επίδομα απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών, ύψους 130 ευρώ μηνιαίως.

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Το επίδομα αφορά προσωπικό που υπηρετεί σε περιοχές των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Νέες προσλήψεις στην ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας με μόνιμο προσωπικό. Τον Ιούνιο προκηρύχθηκαν 14 μόνιμες θέσεις μέσω της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, ενώ τον Απρίλιο είχαν ανακοινωθεί ακόμη 98 προσλήψεις, στην πλειονότητά τους για αποφοίτους Λυκείου και Δημοτικού. Είχε προηγηθεί, τον Μάιο, η προκήρυξη για την πρόσληψη 380 Ειδικών Φρουρών.

Διπλός χρόνος υπηρεσίας για τη σύνταξη

Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται η ρύθμιση για τον διπλό υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας των ένστολων κατά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

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Σύμφωνα με τον νόμο 4997/2022 και τη σχετική εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ, ο χρόνος υπηρεσίας των στελεχών που κατατάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά αναγνωρίζεται στο διπλάσιο, ενώ η ρύθμιση καλύπτει και όσους κατατάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά με ασφαλιστικό φορέα το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.