Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το καλοκαίρι για την ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι μόνο τουρισμός, αφίξεις και γεμάτα νησιά. Είναι και η εποχή που, σύμφωνα με ανώτατη αστυνομική πηγή, «η νύχτα μετακινείται» προς τους δημοφιλείς προορισμούς. Μαζί της μετακινούνται ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί, οικονομικά κυκλώματα, αλλά και πιο «γκλαμουράτες» μορφές οργανωμένης παραβατικότητας: από δήθεν influencer lifestyle μέχρι συνοδούς πολυτελείας, εκείνες που παλαιότερα ονομάζαμε call girls.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», ετοιμάζει επιχειρησιακή «απόβαση» σε νησιά και τουριστικές περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας, με στοχευμένους ελέγχους, αξιοποίηση πληροφοριών και συνεργασία με τις κατά τόπους αστυνομικές υπηρεσίες. Στο κάδρο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, βρίσκονται Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος και Χαλκιδική, αλλά και κάθε άλλος προορισμός όπου οι υπηρεσίες κρίνουν ότι υπάρχει σοβαρό επιχειρησιακό ενδιαφέρον.

Advertisement

Advertisement

Η ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζει καλά ότι η βαριά τουριστική σεζόν δεν φέρνει μόνο νόμιμη οικονομική δραστηριότητα. Φέρνει και «σκοτεινό χρήμα». Φέρνει κυκλώματα που επιχειρούν να κρυφτούν μέσα στην πολυκοσμία, στα νυχτερινά κέντρα, στις βίλες, στα prive πάρτι, στα λιμάνια, στα σκάφη, στα σοκάκια και στις επιχειρήσεις-βιτρίνες.

Κατά τις ίδιες πηγές, με τις οποίες μίλησε η HuffPost, ο βασικός κορμός των ερευνών αφορά ναρκωτικά, παράνομη κατοχή και διακίνηση όπλων, εκβιασμούς, εμπορία παράνομων προϊόντων και οικονομικά εγκλήματα. Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό έχουν υπηρεσίες της ΔΑΟΕ, όπως η Δίωξη Ναρκωτικών, το Εκβιαστών και η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων.

Όμως, σύμφωνα με ανώτατη πηγή της Ελληνικής Αστυνομίας, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται εκεί. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και μαφιόζικα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται γύρω από την πολυτελή διασκέδαση και την προώθηση γυναικών ως «συνοδών υψηλού επιπέδου». Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως λένε αστυνομικές πηγές, η δημόσια εικόνα μπορεί να εμφανίζεται ως influencer lifestyle, ταξίδια, φωτογραφίσεις, κοσμικές εμφανίσεις και ακριβές παρέες. Πίσω από αυτή τη βιτρίνα, όμως, οι αρχές εξετάζουν εάν λειτουργούν οργανωμένα δίκτυα εκμετάλλευσης, διαμεσολάβησης και προστασίας.

Με άλλα λόγια, η έρευνα δεν αφορά μόνο τον μικροδιακινητή ή τον μπράβο της νύχτας. Αφορά και τα πιο σύνθετα κυκλώματα που συνδέουν χρήμα, ναρκωτικά, όπλα, προστασία, εκβιασμό, ξέπλυμα και πολυτελείς «υπηρεσίες» σε προορισμούς όπου το καλοκαιρινό χρήμα κυκλοφορεί γρήγορα και συχνά χωρίς πολλές ερωτήσεις.

Η Ζάκυνθος έχει ήδη βρεθεί στην πρώτη γραμμή μετά από πρόσφατη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, κατά την οποία αποκαλύφθηκε δράση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, προμηθευόταν και διακινούσε όπλα. Η Κεφαλλονιά, επίσης, περιλαμβάνεται στους προορισμούς που παρακολουθούνται, ενώ η Μύκονος και η Σαντορίνη θεωρούνται σταθερά περιοχές υψηλού ενδιαφέροντος λόγω της έντονης νυχτερινής οικονομίας και της διεθνούς πελατείας.

Ρόδος και Χαλκιδική συμπληρώνουν τον χάρτη των βασικών τουριστικών σημείων όπου η ΕΛ.ΑΣ. θέλει να έχει αυξημένη παρουσία. Δεν πρόκειται, όπως τονίζεται, για μια επιχείρηση «βιτρίνας», αλλά για διαρκή επιτήρηση με πληροφοριακά δεδομένα, αιφνιδιαστικούς ελέγχους και παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται ύποπτες κινήσεις.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα βόρεια σύνορα της χώρας, κυρίως στη γραμμή με τη Βουλγαρία. Η πλήρης ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν από την 1η Ιανουαρίου 2025, με την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία σύνορα, έχει αλλάξει τα δεδομένα μετακίνησης στην περιοχή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα σύνορα είναι «ξέφραγο αμπέλι». Σημαίνει, όμως, ότι οι αστυνομικές και διωκτικές αρχές οφείλουν να προσαρμόσουν τον τρόπο που συλλέγουν πληροφορίες, εντοπίζουν διαδρομές και παρακολουθούν μετακινήσεις προσώπων που συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα. Κυκλώματα ναρκωτικών, όπλων, διακίνησης ανθρώπων, λαθρεμπορίου και οικονομικής απάτης επιχειρούν πάντα να αξιοποιήσουν κάθε αλλαγή στο ευρωπαϊκό περιβάλλον μετακινήσεων.