Ο Γιώργος Πανόπουλος ρίχνει τα λεκτικά πυρά του για άλλη μια φορά στον Αλέξη Τσίπρα.

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Με τίτλο «Θεοπούλα – Τσίπρας: Μια ηθογραφική κωμωδία» ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Πανόπουλος έκανε μια άκρως αιχμηρή τοποθέτηση για τη συνάντηση που προκάλεσε πολλά σχόλια, τόσο θετικά αλλά κυρίως αρνητικά.

«Η ελληνική πολιτική έχει δώσει δράματα, τραγωδίες και φάρσες. Τώρα προσφέρει και κωμειδύλλιο» έγραψε στο facebook ο Γιώργος Πανόπουλος.

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Η αγαπημένη Θεοπούλα συναντάει τον Αλέξη Τσίπρα σε μια παράσταση που η νοσταλγία της τηλεόρασης συναντάει τη νοσταλγία της πολιτικής. Η Θεοπούλα φέρνει μαζί της τις ατάκες του “Παρά Πέντε”, ο Αλέξης τα σλόγκαν των πλατειών.

Το όλον θυμίζει πολιτική επανεκκίνηση που μεταμορφώνεται σε οικογενειακό πανηγύρι- που ο Αλέξης κάθεται με τη νεολαία. Η Θεοπούλα δηλώνει ότι τον αγαπάει και θυμώνει όταν τον κατηγορούν, ενώ ο Τσίπρας ανακαλύπτει ότι η πιο θερμή υποστήριξη δεν έρχεται από τα εργοστάσια, τα συνδικάτα, τους πολίτες που ζορίζονται να τα βγάλουν πέρα, αλλά από τους ήρωες της ελληνικής μυθοπλασίας.

Γιώργος Πανόπουλος: «Η πολιτική μεταμορφώνεται σε λαϊκό θέατρο»

«Έτσι η πολιτική μεταμορφώνεται σε λαϊκό θέατρο και η ποπ κουλτούρα σε πολιτικό μήνυμα» καταλήγει ο Γιώργος Πανόπουλος. «Το ερώτημα κατά το “η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα” είναι: Η Θεοπούλα κάνει “θραύση” στην ΕΛΑΣ ή η ΕΛΑΣ κάνει “θραύση” επειδή βρήκε τη Θεοπούλα; Και πιο σύντομα: όταν ο Τσίπρας χρειάζεται επειγόντως τη Θεοπούλα για να απευθυνθεί στον “λαό”, έχει πάψει να μιλάει προ πολλού με τον λαό».