«Εγώ ένας εργάτης ήμουν»: Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν θεώρησε ποτέ τον εαυτό του «τηλεστάρ» αλλά έναν άνθρωπο που ήταν αφιερωμένος στη δημοσιογραφία, που αγάπησε την τηλεόραση όσο τον αγάπησε και εκείνη. Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση έμελλε να γίνει στον αέρα της εκπομπής που τον σημάδεψε, στις 22 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο του μεγάλου τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1.

«Δεν υπήρχε τηλεόραση αυτή την ώρα. Δημιουργήθηκαν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας». Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν εκείνος που “άνοιξε” την πρωινή ζώνη στην Ελλάδα πριν από 35 χρόνια.



«Βλέπω τον εαυτό μου και λέω: “Πάλι εσύ ρε;”»: Ο Γιώργος Παπαδάκης παραδεχόταν με αυτοσαρκαστική διάθεση ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσε ότι “κούρασε” το κοινό, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό.

Πριν από 20 χρόνια ακριβώς, με την Ελένη Μενεγάκη.

«Ήμουν πάρα πολύ άδικος με συνεργάτες μου. Ήμουν σκληρός γιατί έτσι με έμαθαν οι δάσκαλοί μου». Ασκώντας την αυτοκριτική του, δεν απαρνήθηκε τον εκρηκτικό του χαρακτήρα στα παρασκήνια του «Καλημέρα Ελλάδα».

«Νιώθω σαν να μου κάνουν χειρουργική επέμβαση για να μου αφαιρέσουν χρόνια». Περιγράφοντας το συναίσθημα του αποχωρισμού από την καθημερινή του συνήθεια το καλοκαίρι του 2025.

«Είμαι ευτυχισμένος που κατάφερα αυτά τα 34 χρόνια να επιβιώσω».

«Πολλές φορές ένιωσα την ανάγκη να τα παρατήσω, αλλά το “μικρόβιο” δεν με άφηνε».

Τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Γιώργος Παπαδάκης για την οικογένεια και την προσωπική ζωή

«Δεν πιστεύω ότι ήμουν καλός πατέρας. Δεν το μετάνιωσα, ήταν επιλογή μου». Απαντώντας για τις θυσίες που απαίτησε η δουλειά του εις βάρος του χρόνου με τα παιδιά του αλλά και την αγαπημένη του σύζυγο.

Με τους γιους του, Φοίβο και Ιάσωνα.

«Δεν έχω τρία παιδιά, έχω τέσσερα. Το “Καλημέρα Ελλάδα” είναι το τέταρτο παιδί μου». Η απόφασή του να αποχωρήσει από τη θρυλική εκπομπή, φαίνεται τελικά πώς του είχε στοιχίσει περισσότερο από ό,τι άφηνε να καταλάβουν οι άλλοι.

«Ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου είναι ότι γνώρισα την Τίνα και κατάφερα να με παντρευτεί. Είναι το κοριτσάκι μου». Με τη σύζυγό του, Τίνα Παπαδέλη ήταν μαζί από το 1990 και όπως έχει παραδεχτεί ήταν πάντα το μεγαλύτερο στήριγμά του.

«Της είπα ότι ο αδερφός μας είναι στην Αμερική». Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε συγκλονίσει μιλώντας για την αδερφή του με σύνδρομο Down και το πώς προσπάθησε να την προστατεύσει από την απώλεια του άλλου τους αδερφού.

«Έχω κάνει πολλά λάθη, έχω αδικήσει ανθρώπους και ζητώ συγγνώμη, έστω και αργά». Μπορεί να ήταν αυστηρός με τους άλλους, αλλά τελικά ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πιο αυστηρος με τον ίδιο του τον εαυτό.

«Δεν είμαι ο Παπαδάκης της τηλεόρασης, είμαι ο Γιώργος του διπλανού σπιτιού».

«Είμαι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που προσπαθεί να μείνει νέος μέσα από τη δουλειά του».

«Θέλω να με θυμούνται ως έναν έντιμο δημοσιογράφο, τίποτα παραπάνω».