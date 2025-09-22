Ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη (18 Σεπτεμβρίου) η Τετραμερής Αεροναυτική Άσκηση «EUNOMIA 6-25», που πραγματοποιήθηκε στην ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Τετραμερούς Πρωτοβουλίας (QUAD) μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Γαλλίας και Ιταλίας.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, στην «EUNOMIA 6-25» από ελληνικής πλευράς, συμμετείχαν προσωπικό και μέσα του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ και κατά την διάρκειά της εκτελέστηκαν σύνθετα επιχειρησιακά αντικείμενα, όπως παρακάτω:

Βολές από Πολεμικά Πλοία κατά στόχου επιφάνειας (Gun Exercise – GUNEX).

Αντικείμενα αντιμετώπισης αεροπορικής προσβολής (Air Defence Exercise – ADEX).

Συνδυασμένη ανθυποβρυχιακή άσκηση (Combined Anti – Submarine Exercise – CASEX).

Έρευνα και διάσωση (Search and Rescue Exercise – SAREX).

Aσκήσεις πολέμου επιφανείας (Surface Warfare Exercise – SURFEX)

Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής (Maritime Interdiction Operations – ΜΙΟ)

Εκτέλεση μη Συναινετικής Νηοψίας (Visit Board Search Seizure – VBSS).