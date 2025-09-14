Μήνυμα προς την Τουρκία αποτελεί, μεταξύ άλλων, η αεροναυτική άσκηση EΥNOMIA 6-25, που πραγματοποιείται από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ιταλία (χώρες που σέβονται τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών) στην ανατολική Μεσόγειο- σε ύδατα «ενδιαφέροντος» για την Τουρκία.

Η άσκηση διεξάγεται για έκτη συνεχή χρονιά. Άρχισε στις 11 του μήνα και θα διαρκέσει ως τις 18. Μεταξύ των δυνάμεων που επιχειρούν είναι, από ελληνικής πλευράς, μαχητικά αεροσκάφη F-16, φρεγάτα και ειδικές δυνάμεις, μια φρεγάτα από γαλλικής πλευράς (η Languedoc, κλάσης Aquitaine, που βασίζεται στις FREMM), ένα περιπολικό ανοιχτής θαλάσσης από την Ιταλία και ένα από την Κύπρο. Μεταξύ των αντικειμένων της είναι η διατήρηση/ προστασία θαλάσσιων διαύλων επικοινωνίας στην ανατολική Μεσόγειο, η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας κ.α.

Όσον αφορά στον χώρο της άσκησης, έχει δυτικά όρια την περιοχή Κάσου- Καρπάθου- Ρόδου και εκτείνεται ως τα ανοιχτά του Λιβάνου- μια περιοχή που «πιάνει» και το πρόγραμμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έχει περάσει απαρατήρητο από την Τουρκία, η οποία αντέδρασε με «αντι-NAVTEX» και έχει στείλει μονάδες για να παρακολουθούν τις δραστηριότητες της άσκησης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Άμυνας, «Στο πλαίσιο της Τετραμερούς Πρωτοβουλίας Κύπρου, Γαλλίας, Ελλάδας, και Ιταλίας, διεξάγεται για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η αεροναυτική άσκηση “ΕΥΝΟΜΙΑ”. Η Τετραμερής Συνεργασία καταδεικνύει τη συλλογική δέσμευση των τεσσάρων κρατών στο Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), στο Διεθνές Δίκαιο, στην προάσπιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και στη διατήρηση της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο».

Η οργάνωση και διεύθυνση της άσκησης αναλαμβάνεται κάθε έτος, εκ περιτροπής, από τις χώρες της Τετραμερούς Συνεργασίας. «Η άσκηση “ΕΥΝΟΜΙΑ 6-2025” συνδιοργανώνεται από την Κύπρο και τη Γαλλία, με τη συμμετοχή Ελλάδας και Ιταλίας και διεξάγεται στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της ανατολικής Μεσόγειου, από τις 11 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2025. Κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πραγματοποιηθούν ναυτικά και αεροπορικά γυμνάσια και θα εξεταστούν αντικείμενα θαλάσσιας απαγόρευσης, Έρευνας και Διάσωσης, κυβερνοάμυνας και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.