Η Κύπρος φιλοξενεί αγώνες του Eurobasket 2025, σε ένα τουρνουά που αποδεικνύεται μέχρι στιγμής μοναδικό και που αναμένεται να μείνει για καιρό χαραγμένο στη μνήμη των μπασκετικών φιλάθλων.

Στον όμιλο της Κύπρου βρίσκονται μεταξύ άλλων η Ελλάδα, η Ιταλία, Ισπανία, η Γεωργία και η Βοσνία. Η Εθνική Ομάδα που επικράτησε άνετα χθες (31/8) της Γεωργίας, εξασφάλισε την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του τουρνουά.

Η παραπάνω εξέλιξη ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη λόγω και της δυναμικότητας των υπόλοιπων αντιπάλων. Παρόλα αυτά, η Εθνική συνεχίζει να έχει την καθολική υποστήριξη των Κυπρίων φιλάθλων, οι οποίοι έχουν φροντίσει να βρίσκονται πάντα στο πλευρό της.

Το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας που απέσπασε το ζεστό χειροκρότημα Βόσνιων και Ισπανών

Το φετινό Eurobasket, λόγω του ότι ένα μέρος του διεξάγεται στη Λεμεσό, είναι γεμάτο με στιγμές από Ελλάδα. Μια χορευτική ομάδα Κυπρίων πρωταγωνιστεί στα διαλείμματα των αναμετρήσεων του τρίτου ομίλου, σαγηνεύοντας το μπασκετικό κοινό με τις μοναδικές τους εκτελέσεις.

Στο τέλος των δεκαλέπτων ή κατά την διάρκεια του ημιχρόνου, η σχολή χορού “Shakallis dance” απλώνεται στο κέντρο του γηπέδου, χορεύοντας το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, τον Ζορμπά ή κάποια άλλη από τις χορευτικές της επιλογές.

Το συγκεκριμένο βίντεο ελήφθη στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στον αγώνα της Ισπανίας με την Βοσνία. Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων έδειξαν να απολαμβάνουν την στιγμή, χαρίζοντας στους χορευτές το πιο ζεστό τους χειροκρότημα.

Την ίδια στιγμή, στο ημίχρονο του ιστορικού αγώνα της Ελλάδας με την Κύπρο, χορευτές και χορεύτριες βρέθηκαν στο παρκέ χορεύοντας Ζορμπά. Όπως ακούστηκε και από τα μεγάφωνα του γηπέδου, η συγκεκριμένη χορευτική ομάδα «κάνει περήφανη την Κύπρο».

Το Ελλάδα-Κύπρος που έμεινε στην ιστορία – Συγκίνηση στον εθνικό ύμνο

Το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Κύπρο γράφτηκε στην ιστορία, καθώς ήταν ο πρώτος επίσημος αγώνας FIBA που πραγματοποιήθηκε ποτέ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η μοναδική φορά που Ελλάδα και Κύπρος έχουν βρεθεί αντιμέτωπες στα παρκέ ήταν το μακρινό 2010, όταν η Εθνική Ομάδα έκανε προετοιμασία για το Μουντομπάσκετ της Τουρκίας.

Σε εκείνη την αναμέτρηση είχε αγωνιστεί ο νυν ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας, Βασίλης Σπανούλης, ο νυν team manager Νίκος Ζήσης, καθώς και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου.

Πέραν του γεγονότος ότι οι δύο ομάδες δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν αντιμέτωπες, ο ιστορικός χαρακτήρας της αναμέτρησης εντοπίζεται και σε έναν ακόμα λόγο. Για πρώτη φορά στην ιστορία των διοργανώσεων της FIBA, ο εθνικός ύμνος, ο «Ύμνος προς την Ελευθερίαν», του Διονύσιου Σολωμού παίχθηκε μία φορά.

