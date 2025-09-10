Λίγες μέρες έμειναν για το παιχνίδι της δεκαετίας, τον ημιτελικό της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Τουρκία. Πρόκειται για έναν τεράστιο αγώνα όχι μόνο για την Ελλάδα – που έχει να δει μετάλλιο από το 2009 – αλλά και για την γειτονική μας χώρα, που οι μοναδικές της διακρίσεις εντοπίζονται χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα το 2001 και το 2010.

Η επιθυμία της Τουρκίας για πρόκριση στον τελικό είναι αδιαμφισβήτητη και ο Εργκίν Αταμάν θα κάνει τα πάντα προκειμένου να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους υπόλοιπους Έλληνες διεθνείς, αρκετούς από τους οποίους γνωρίζει καλά, καθώς είναι προπονητής και στον Παναθηναϊκό.

«Πονηρές» δηλώσεις από τον Αταμάν

Αμέσως μετά τη νίκη – πρόκριση της Τουρκίας με την Πολωνία στα προημιτελικά, ο Τούρκος προπονητής δήλωνε στη συνέντευξη Τύπου τα εξής: «Ειλικρινά, θέλω να πω πως έχω πολύ έντονο συναίσθημα για τους Έλληνες και το ελληνικό μπάσκετ. Σε αυτή την ομάδα έχω πέντε παίκτες, αλλά και ξέρω παίκτες από τον Ολυμπιακό, έχουν τον Γιάννη».

Μέχρι εδώ όλα καλά, καθώς ο Αταμάν δεν είπε κάτι που δεν γνωρίζαμε ήδη. Στη συνέχεια όμως, ξεκίνησαν τα πρώτα mind games από τον Τούρκο προπονητή, που πρέπει να πέσουν στο κενό και δίχως δεύτερη σκέψη.

Ο Αταμάν «έπλεξε το εγκώμιο» της Εθνικής Ομάδας, υποστήριξε ότι «κανείς δεν θέλει να παίξει κόντρα στην Ελλάδα στον ημιτελικό» και τόνισε ότι «η Ελλάδα όσον αφορά το ρόστερ, ίσως είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή».

Με αυτόν τον τρόπο, ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας προσπαθεί να πετύχει δύο πράγματα: Πρώτον, ξεφορτώνεται την ταμπέλα του φαβορί και δεύτερον μεταφέρει την πίεση στους Έλληνες διεθνείς.

Οι αποτυχημένες άμυνες στον Γιάννη και το «λιθουανικό τείχος» με Βαλανσιούνας

Το «σύνθημα» για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας το έδωσε ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Λιθουανία εμφανίστηκε σίγουρος ενόψει Τουρκίας. «Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ένα ακόμα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ναι. Θα είμαστε έτοιμοι», τόνισε για την σπουδαία αναμέτρηση της Παρασκευής.

Έτοιμος θα είναι μεταξύ άλλων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος στα προημιτελικά με τους Λιθουανούς πραγματοποίησε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση στο φετινό Eurobasket με 29 πόντους και 6 ριμπάουντ, στέλνοντας την Ελλάδα στα ημιτελικά μετά από 16 χρόνια.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, Λιθουανοί που βρίσκονταν έξω από το γήπεδο, εμφανίζονταν βέβαιοι για το «λιθουανικό τείχος» που θα έβαζε στοπ στην ξέφρενη έως τώρα πορεία του Γιάννη στο τουρνουά.

Τελικά, ούτε ο Γιόνας Βαλανσιούνας, ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, κατάφερε να σταματήσει τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος όποτε έβρισκε ευκαιρία πλησίαζε απειλητικά στο λιθουανικό καλάθι και κάρφωνε θεαματικά, ενώ όποτε έβλεπε μπροστά του το περίφημο «τείχος», σούταρε με ευστοχία από τα 5-6 μέτρα.

Αποτυχημένες όμως ήταν και οι προσαρμογές της Ισπανίας και του Ισραήλ πάνω στον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς. Ο Ισπανός προπονητής, Σέρτζιο Σκαριόλο, είχε δώσει σαφείς οδηγίες στους παίκτες του για βοήθειες στο ζωγραφιστό. Τις περισσότερες φορές, δύο και τρεις Ισπανοί βρίσκονταν γύρω από τον Γιάννη, ο οποίος άλλοτε τους έπαιρνε «παραμάζωμα» και άλλοτε «έσπαγε» την μπάλα έξω, με τον Ντόρσει να δίνει λύσεις με 6/9 τρίποντα και τον Αντετοκούνμπο να τελειώνει το παιχνίδι με 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

Από την άλλη μεριά, στον αγώνα της Ελλάδας με το Ισραήλ, για την φάση των «16», είδαμε τους παίκτες των Ισραηλινών να αντιμετωπίζουν τον Γιάννη με άμυνα ένας εναντίον ενός, κάτι που επίσης δεν είχε κανένα νόημα. Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ακόμη μια φορά ασταμάτητος και έκανε νταμπλ νταμπλ με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Συμπέρασμα: Ο Γιάννης βρήκε λύσεις σε άμυνα ένας εναντίον ενός, σε άμυνα με βοήθειες – παγίδες στο ζωγραφιστό και στο περίφημο «λιθουανικό τείχος», στο οποίο δέσποζε χθες (9/9) ο Βαλανσιούνας και για το οποίο μιλούσαν με ιδιαίτερη περηφάνια οι Λιθουανοί φίλαθλοι.

