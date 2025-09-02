Η Εθνική Ομάδα δεν τα κατάφερε στο παιχνίδι με την Βοσνία, ηττήθηκε με 77-80 και θα τα δώσει όλα για όλα στον μεγάλο «τελικό» με την Ισπανία την Πέμπτη, έχοντας ως στόχο την πρώτη θέση. Πρωταγωνιστές για τους Βόσνιους οι Νούρκιτς, Ρόμπερτσον και Άτιτς, ωστόσο η ελληνική αποστολή εκφράζει μεγάλα παράπονα στους διαιτητές, με αφορμή μία φάση στο τέλος, όπου χρέωσαν με φάουλ τον Παπανικολάου και τεχνική ποινή τον Τολιόπουλο.

Όσον αφορά το παιχνίδι, αρκετά δυνατά μπήκε στην αναμέτρηση η Εθνική Ομάδα, η οποία είχε εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και με πρωταγωνιστές τους, Παπανικολάου (7 πόντοι), Ντόρσει (2/3 τρίποντα) και τον Μήτογλου, έφτασε γρήγορα σε διψήφια διαφορά, έπειτα και από το τρίποντο που επιχείρησε ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού (18-7, 6′).

Πρόβλημα στο ριμπάουντ η Εθνική Ομάδα, απίστευτο σερί οι Βόσνιοι

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Ελλάδα μπήκε με το πόδι πατημένο στο «γκάζι». Μετά το τρίποντο του Σλούκα και το καλάθι του Θανάση Αντετοκούνμπο στον αιφνιδιασμό, η Εθνική Ομάδα έκανε 7-0 σερί και έφτασε στο +13 (34-21, 12′).

Η Βοσνία όμως αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να πεθάνει. Με τον Νούρκιτς σε ρόλο δημιουργού, αλλά και σκόρερ, η Βοσνία βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας και έγινε σκληρότερη στην άμυνα. Οι Βόσνιοι έκαναν ότι ήθελαν στην επίθεση, μάζευαν τα επιθετικά ριμπάουντ το ένα μετά το άλλο και έκαναν ένα απίστευτο επιμέρους σκορ 21-3, με αποτέλεσμα να πάρουν το προβάδισμα (37-42, 18′).

Την τιμώρησαν Νούρκιτς, Ρόμπερτσον και Άτιτς

Η Βοσνία συνέχισε και στο δεύτερο ημίχρονο την φανταστική άμυνα και εκμεταλλεύτηκε τις λάθος επιλογές της ελληνικής ομάδας στην επίθεση. Την ίδια στιγμή, Ρόμπερτσον (16π.) και Άτιτς (14π.) έκαναν ότι ήθελαν μπροστά, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο την διαφορά (44-55, 26′). Η Ελλάδα προσπάθησε να δείξει αντίδραση, βρήκε το ελεύθερο τρίποντο από τον Σαμοντούροφ, ωστόσο η Βοσνία βρήκε ξανά λύσεις και η τρίτη περίοδος έληξε 61-52 υπέρ της.

Η Ελλάδα δεν μπόρεσε ούτε στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου να ακολουθήσει τον ρυθμό της Βοσνίας, η οποία ανέβασε την διαφορά στους 14, έπειτα από το ελεύθερο τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς από τη γωνία (62-66, 31′).

Στη συνέχεια, η Εθνική Ομάδα ανέβασε την ένταση στην άμυνα, με μπροστάρηδες τους Θανάση Αντετοκούνμπο και Καλαϊτζάκη και έπειτα από το σουτ του Σλούκα κατέβασε την διαφορά στους 5 (69-74, 37′).

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε την ευκαιρία να κατεβάσει ακόμα περισσότερο την διαφορά στην αμέσως επόμενη φάση, ωστόσο προτίμησε να μοιράσει την μπάλα στον αμαρκάριστο Καλαϊτζάκη, ο οποίος αστόχησε πίσω από τα 6.75, με τους Βόσνιους να σκοράρουν από τις βολές (69-78, 38′).

Η Ελλάδα έκανε μια τελευταία προσπάθεια για αντεπίθεση. Παπανικολάου και Σλούκας σκόραραν διαδοχικά (74-79, 39′), ωστόσο σε μία από τις τελευταίες φάσεις του αγώνα, μια λανθασμένη διαιτητική απόφαση σε ριμπάουντ της Εθνικής, προκάλεσε την αντίδραση της αποστολής.

Οι διαιτητές χρέωσαν τον Παπανικολάου με φάουλ, έδωσαν τεχνική ποινή στον Τολιόπουλο, ο Ρόμπερτσον αστόχησε στη βολή της τεχνικής και ο Λάζιτς έκανε 1/2, για το 74-80 της Βοσνίας. Ο Σλούκας μείωσε στους 4 (76-80), ωστόσο απέμεναν μόλις 11 δευτερόλεπτα και οι Βόσνιοι κατάφεραν να φτάσουν στη δεύτερη νίκη τους στο τουρνουά.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Ελλάδα: (Βασίλης Σπανούλης) Ντόρσει 14, Τολιόπουλος 8, Σλούκας 15, Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολάου 11, Κατσίβελης, Σαμοντούροφ 3, Κώστας Αντετοκούνμπο 5, Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 9

Βοσνία: (Αζίζ Μπεκίρ) Νούρκιτς 18, Ρόμπερτσον 18, Αλιμπέγκοβιτς 3, Αρσλάναγκιτς, Άτιτς 15, Γκέγκιτς 5, Πέναβα 7, Λάζιτς 7, Βράμπατς, Καμένιας 7

