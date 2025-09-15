Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ επέστρεψε στην Αθήνα, μετά την τρομερή πορεία στο Eurobasket 2025, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βρέθηκαν φίλοι, συγγενείς, αλλά και υποστηρικτές της ομάδας, που συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τους Έλληνες διεθνείς.

Advertisement

Advertisement

Η Ελλάδα πραγματοποίησε χθες (14/9) μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Φινλανδία, επικράτησε με 92-89, και βρέθηκε στη ζώνη των μεταλλίων ξανά, μετά το 2009.

«Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Το άξιζε τόσα χρόνια, τελικά ήρθε τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και εγώ μέρος αυτής της επιτυχίας. Βέβαια όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όλους όσους συνετέλεσαν στο να έρθει αυτή η επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ», δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, Βασίλης Σπανούλης.

Από την άλλη μεριά, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, Κώστας Παπανικολάου δήλωσε τα εξής: «Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την υπέροχη υποδοχή. Εκ μέρους όλων των παιδιών και όλης της ομάδας, νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι. Έχουμε υπέροχα συναισθήματα, κυρίως λόγω των αντιδράσεων του κόσμου.

Τους ευχαριστούμε όλους πολύ, όσους βρέθηκαν στη Ρίγα, όσους έκατσαν στο σπίτι τους και μας στήριξαν, για τα πολλά μηνύματα αγάπης που δεχθήκαμε, ακόμα και μετά τον αγώνα με την Τουρκία. Η θετική τους ενέργεια μας έδισε ώθηση για να φτάσουμε σε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε ότι χάρη σε αυτήν την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων και να κάνουμε τα νέα παιδιά να ερωτευτούν το μπάσκετ».