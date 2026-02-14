Σπείρα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα εξάρθρωσαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, τα οποία συνέλαβαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον 49χρονο φερόμενο ως αρχηγό, που από πολλούς αποκαλείται «Αρχηγός» της Αλβανικής Μαφίας.

Πιο αναλυτικά, ο 49χρονος έγκλειστος, λειτουργώντας ως οργανωτής και κατευθύνων της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει την ανεύρεση προμηθευτών, την οργάνωση της μεταφοράς, εισαγωγής και περαιτέρω διακίνησης ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τη διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

Advertisement

Advertisement

Ο 27χρονος έγκλειστος δρούσε ως άμεσος συνεργάτης του 49χρονου, ενώ ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των πελατών, την παραλαβή των εισαγόμενων ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξη τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

astynomia.gr

Η 23χρονη, ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση – φύλαξη και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, καθώς και τη μεταφορά και εισαγωγή τους εντός του Καταστήματος Κράτησης. Επίσης, παραλάμβανε μέρος των κερδών από τη διακίνηση των ναρκωτικών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, ο 20χρονος, αναλάμβανε περιστασιακά την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης.

Κατά την επιχείρηση, πρωινές ώρες της Παρασκευής, 13-02-2026, εντός του Καταστήματος Κράτησης, η 23χρονη, κατελήφθη να κατέχει επιμελώς κρυμμένες σε σημείο του σώματός της και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης συσκευασίες, με κοκαΐνη, μεικτού βάρους -33- γραμμαρίων, ηρωίνη, μεικτού βάρους -21- γραμμαρίων, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους -13- γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μεικτού βάρους -11- γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους -66- γραμμαρίων, με σκοπό την εισαγωγή τους στο Κατάστημα Κράτησης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αεροβόλο πιστόλι, -5- αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, -2.150- ευρώ, αυτοκίνητο, καθώς και -3- κινητά τηλέφωνα.