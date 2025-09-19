Συνολικά 153 κτηνίατροι και κτηνιατρικό προσωπικό θα βρεθούν στη Λάρισα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αυτό γνωστοποίησαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, και ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Λαρίσης, στην οποία συμμετείχαν ο περιφερειάρχης, Δημήτρης Κουρέτας, όπως και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για 81 κτηνίατρους και 72 λοιπά επιστημονικά στελέχη της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, ενώ παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, θα γίνονται απολυμάνσεις σε 17 σημεία ελέγχου σε όλη τη Θεσσαλία.

«Δεν θα αφήσουμε την ευλογία να απειλήσει την οικονομία της υπαίθρου»

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία. Η ενίσχυση με περισσότερους από 150 κτηνιάτρους και στελέχη της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και η δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης, με την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και τη στήριξη της αστυνομίας στους ελέγχους», δήλωσε ο κ. Κέλλας.

Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοψάλτης σημείωσε: «Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους, κινητοποίηση επιπλέον κτηνιάτρων και τη συνεργασία όλων των φορέων, θωρακίζουμε την κτηνοτροφία μας, προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών». «Δεν θα αφήσουμε τη νόσο να απειλήσει την παραγωγή και την οικονομία της υπαίθρου μας», πρόσθεσε.

Για κρίσιμη κατάσταση έκανε λόγο ο κ. Κουρέτας, τονίζοντας ότι «είμαστε σε πόλεμο. Μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί, από τη Δευτέρα θα φτάσουμε στους δέκα επτά, ώστε να θωρακίσουμε την κτηνοτροφία μας και να προστατεύσουμε το εισόδημα των παραγωγών».

Οι οδηγίες του ΥΠΑΑΤ για την ευλογία των προβάτων

Όπως τονίστηκε, πρόκειται για μια σοβαρή νόσος που προσβάλλει μόνο τις αίγες και τα πρόβατα, με τα κύρια συμπτώματα που εμφανίζουν τα ζώα να είναι πυρετός, δερματικές αλλοιώσεις κυρίως στα άτριχα μέρη του σώματος, ανορεξία και κατάπτωση.

Εφόσον υπάρχει υποψία νόσησης, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν άμεσα οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Τα άρρωστα ζώα πρέπει να απομονώνονται, ενώ το κοπάδι πρέπει να περιορίζεται και να αποφεύγεται κάθε επαφή με άλλους κτηνοτρόφους. Ταυτόχρονα, πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας και υγιεινής από όλο το προσωπικό της εκτροφής.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η πιο πρόσφατη επιζωοτία εμφανίστηκε στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2024, ενώ το τέλος Αυγούστου 2025 είχαν καταγραφεί 903 κρούσματα σε 1.148 εκτροφές και είχαν πραγματοποιηθεί 262.854 θανατώσεις αιγοπροβάτων.

Εφόσον σε κάποια περιοχή υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα εφαρμόζονται συγκεκριμένα, με τη ζώνη προστασίας να ορίζεται:

α) σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την μολυσμένη εκτροφή, ενώ

β) η ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων και

γ) η περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη σε ακτίνα 40 χιλιομέτρων.

Επιπλέον, για τη διαχείριση της νόσου, με στόχο την εκρίζωσή της, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφαρμόζει το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης

Ευλογία των αιγοπροβάτων: Τα μέτρα που λαμβάνονται

Θανάτωση και υγειονομική ταφή των ζώων στη μολυσμένη εκτροφή.

Οριοθέτηση ζωνών προστασίας και επιτήρησης καθώς και περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών.

Απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων και ζωοτροφών στις ζώνες αυτές.

Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τα μέτρα βιοασφάλειας και υγιεινής που πρέπει να τηρούνται.

Κήρυξη των περιφερειακών ενοτήτων με κρούσματα, σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας.

Κινητοποίηση κτηνιάτρων που υπηρετούν στο ΥΠΑΑΤ και σε εποπτευόμενους φορείς, συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων, κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. για την απαγόρευση μετακινήσεων.

Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας, δημιουργία σταθμών απολύμανσης σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύσταση Task Force για την αντιμετώπιση της νόσου.