Αυτοβούλως εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης στις αστυνομικές αρχές ο άνδρας που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να συνομιλεί με τη 16χρονη Λόρα, για την εξαφάνιση της οποίας έχει σημάνει συναγερμός από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 58χρονο οικογενειάρχη, ο οποίος ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο μαζί με την κόρη του. Όπως υποστήριξε, η συνάντηση με την ανήλικη αφορούσε αγοραπωλησία παλαιού κινητού τηλεφώνου, την οποία είχε κανονίσει μέσω εφαρμογής μεταχειρισμένων ειδών. Το τίμημα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ανήλθε στα 200 με 210 ευρώ.

Στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας διακρίνεται η 16χρονη, με τη σχολική της τσάντα στην πλάτη, να συνομιλεί για μικρό χρονικό διάστημα με τον άνδρα, χωρίς να καταγράφεται ένταση ή κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά. Λίγο αργότερα, η ανήλικη φαίνεται να αποχωρεί από το σημείο με ταξί, ενώ ο άνδρας επιβιβάζεται σε διαφορετικό όχημα και απομακρύνεται προς άλλη κατεύθυνση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, πολίτης εντόπισε σχολική τσάντα στην περιοχή του Ζωγράφου, η οποία παραδόθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και διαπιστώθηκε ότι ανήκε στη 16χρονη Λόρα.

Οι έρευνες της Ελληνική Αστυνομία συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της ανήλικης, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τόσο από το υλικό των καμερών όσο και από τις καταθέσεις εμπλεκομένων προσώπων.

Με πληροφορίες από pelop.gr