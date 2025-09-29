Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο τροχαίο στη Φιλοθέη που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης, επισημαίνοντας ότι ο ηθοποιός δεν απευθύνθηκε στην Τροχαία.

Ο ηθοποιός, Βασίλης Μπισμπίκης, αμέσως μετά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν κρύφτηκα, δεν εγκατέλειψα κανέναν, επικοινώνησα με την ασφαλιστική και την Αστυνομία», όμως η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει τους ισχυρισμούς του.

Advertisement

Advertisement

Πιο αναλυτικά, η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι «αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε».

Εξαλλος Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν» – Η απάντηση έξω από την Ευελπίδων, στις 8 Οκτωμβίου η δίκη (Βίντεο)

Με διάθεση να ζητήσει τα ρέστα, εμφανίστηκε έξω από την Ευελπίδων ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, λίγες ώρες αφότου είχε αφεθεί ελεύθερος.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» δήλωσε χαρακτηριστικά λίγη ώρα αφότου αφέθηκε ελεύθερος. Λίγο αργότερα, την ώρα που έμπαινε σε αυτοκίνητο για να φύγει, υπέδειξε στους δημοσιογράφους « με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και το θέατρο».

Υπενθυμίζεται ότι αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου πήρε η εκδίκαση της υπόθεσης.



Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του: