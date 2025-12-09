Τους φυσικούς αυτουργούς στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, του 42χρονου που τελικά έπεσε νεκρός το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στον Επτάλοφο Φωκίδας, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, τα οποία προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα με επικεφαλής να θεωρούν οι αστυνομικοί έναν υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει πολλάκις τις αρχές για συμβόλαια θανάτου και εκβιασμούς και θεωρείται ότι ήταν τότε το πρωτοπαλίκαρο του “κάπο ντι κάπι” -όπως τον αποκαλούσαν- Βασίλη Στεφανάκου. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται ακόμα ένας άνδρας, ο οποίος ήδη είναι έγκλειστος φυλακών, καθώς τον συνέλαβαν πριν από περίπου ενάμισι μήνα για υπόθεση ναρκωτικών.

Advertisement

Advertisement

Από την έρευνα των στελεχών του Εκβιαστών προέκυψε ότι τρεις από τους συλληφθέντες και ο έγκλειστος των φυλακών ήταν εκείνοι που με δύο μοτοσικλέτες έβαλαν με πολεμικά όπλα τύπου καλάσνικοφ εναντίον του Γιάννη Λάλα, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όταν ο 42χρονος ήταν εν κινήσει με το θωρακισμένο αυτοκίνητό του, κάτι που τον είχε σώσει τότε. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες φαίνεται πως είχαν περιφερειακό ρόλο.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρει οι αστυνομικοί τέσσερα καλάσνικοφ, τρία πιστόλια, φυσίγγια και ποσότητα κοκαΐνης.