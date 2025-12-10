Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο διαπίστωσαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, τον περασμένο Μάιο.

Οι επίδοξοι εκτελεστές του είχαν προμηθευτεί κλεμμένα οχήματα, παραποιημένες πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας, ακόμα και κρυφές κάμερες, τις οποίες είχαν τοποθετήσει σε αυτοκίνητα για να καταγράφουν τις κινήσεις του στόχου τους και τα πρατήρια καυσίμων συμφερόντων του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 5 συλλήψεις, αλλά στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα ακόμα 3 ατόμων. Το ένα συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών τον περασμένο Σεπτέμβριο και τα άλλα δύο αναζητούνται.

Μεταξύ των συλληφθέντων, με σημαντικό ρόλο στην απόπειρα δολοφονίας, ένας 45χρονος από την Αλβανία, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηριστεί «πρωτοπαλίκαρο» του «Capo di Capi», όπως έλεγαν τον Βασίλη Στεφανάκο για να δείξουν τη δύναμή του στον κόσμο της νύχτας.

Ο 45χρονος είναι σεσημασμένος για Ανθρωποκτονία με πρόθεση, Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος», Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, «Πλαστογραφία», «Πλαστογραφία Πιστοποιητικού» και για παραβάσεις του Νόμου Περί Όπλων, ενώ από την Υπηρεσία μας έχει σχηματισθεί σε βάρος του δικογραφία κατά τα έτη 2006 και 2012 για «Εγκληματική Οργάνωση», «Απόπειρα Ανθρωποκτονίας» και «Εκβίαση σε βάρος ιδιοκτήτων καταστημάτων με το πρόσχημα της παροχής «προστασίας» και για «Εγκληματική Οργάνωση», «Εκβίαση σε βάρος ιδιοκτήτων καταστημάτων με το πρόσχημα της παροχής «προστασίας» καθώς και παράβαση των Νομοθεσιών «Περί Όπλων» και «Περί Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες», αντίστοιχα.

Η απόπειρα

Λίγο μετά τις δέκα και μισή τη νύχτα της 16ης Μαΐου ο 42χρονος Γιάννης Λάλας έφυγε από πρατήριο καυσίμων ιδιοκτησίας του, επί της οδού Οδυσσέα Ελύτη, στα Άνω Λιόσια. Οι δράστες είδαν μέσω κρυφής κάμερας, που είχαν εγκαταστήσει σε σταθμευμένο ΙΧ, τις κινήσεις του και τον ακολούθησαν με μοτοσικλέτα. Λίγα μέτρα μακριά πλησίασαν το αυτοκίνητό του και ο συνοδηγός της μηχανής άνοιξε πυρ κατά ριπάς με το καλάσνικοφ, αλλά επειδή το όχημα ήταν θωρακισμένο ο 42χρονος ανέπτυξε ταχύτητα, χωρίς να πάθε το παραμικρό. Οι επίδοξοι εκτελεστές τον καταδίωξαν, πυροβόλησαν και πάλι, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο ηθικός αυτουργός

Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μπορεί να μην έχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για να αποτυπώσουν στη δικογραφία, την οποία σχημάτισαν τον ηθικό αυτουργό της απόπειρας, αλλά συνδυάζοντας δεδομένα και πληροφορίες πιστεύουν ότι την εντολή έδωσε βαρυποινίτης των φυλακών, τον οποίο είχε ξυλοκοπήσει ο 42χρονος μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, την περίοδο που είχε κρατηθεί προσωρινά ως κατηγορούμενος για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, για την οποία στο δικαστήριο απαλλάχθηκε αμετάκλητα λόγω αμφιβολιών.

Ο Γιάννης Λάλας έπεσε νεκρός τελικά από πυρά καλάσνικοφ τη νύχτα της 1ης Νοεμβρίου στον Επτάλοφο Φωκίδας. Η εκτέλεσή του έχει εξιχνιαστεί από τους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, οι οποίοι πιστεύουν ότι για αυτήν την ενέργεια η εντολή δόθηκε από άλλο “κέντρο” της παρανομίας.