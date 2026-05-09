Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών καταγράφει με ειδικό σεισμογράφο τις δονήσεις που προκαλούνται στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica. Χιλιάδες θεατές κατακλύζουν το στάδιο και δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα, η οποία γίνεται αισθητή ήδη πριν εμφανιστεί η μπάντα.

Ο παλμός του κοινού, τα άλματα και η ένταση της μουσικής προκαλούν μικροδονήσεις που το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο. Η αίσθηση «σεισμού» στο ΟΑΚΑ δεν είναι μόνο μεταφορική, καθώς τα όργανα καταγράφουν τις αντιδράσεις του πλήθους.

Η εμφάνιση των Metallica εξελίσσεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά συναυλιακά γεγονότα στην Αθήνα, με το κοινό να συμμετέχει ενεργά σε κάθε στιγμή της ιστορικής βραδιάς.

Σε σχετική ανάρτησή του, το Αστεροσκοπείο σημείωσε πως «όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία», η συγχρονισμένη κίνηση και τα άλματα χιλιάδων θεατών μπορούν να προκαλέσουν μετρήσιμες δονήσεις στο έδαφος.

Το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes» δεν είναι άγνωστο διεθνώς, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αντίστοιχες μικροσεισμικές δονήσεις σε μεγάλες συναυλίες ανά τον κόσμο.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο έκλεισε με χιουμοριστική διάθεση την ανάρτησή του, θέτοντας το ερώτημα για το ποιοι θα προκαλέσουν περισσότερο θόρυβο: οι Metallica ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Όταν το heavy metal συναντά τη σεισμολογία…

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως “concert quakes”.

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο:

Realtime Seismic Monitoring (https://orfeus.gein.noa.gr/realtime/)

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία τους Polias Runners.

Για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο… οι Metallica σήμερα ή οι Iron Maiden στις 23/05;»

