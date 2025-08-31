Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο υποτιθέμενο ντέρμπι με τη Γεωργία μετατράπηκε σε… παράσταση για έναν, με τον Greek Freak να οδηγεί την Εθνική μας σε άνετη νίκη. Η FIBA μάλιστα ανέβασε στον λογαριασμό της στο X ένα βίντεο με τον Αντετοκούνμπο να ευστοχεί και από το τρίποντο, σχολιάζοντας με θαυμασμό: «Ο Γιάννης στάζει τρία. Απλώς δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα, γιατί όχι;», αποθεώνοντας την ελληνική ομάδα.

Κορυφαίος για την Εθνική ήταν ο Γιάννης, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και είχε 2 κλεψίματα, οδηγώντας την ομάδα στη νίκη με 94-53, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025.

Advertisement

Advertisement