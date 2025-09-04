Μεγάλη επιχείερηση από την Πυροσβεστική για τη φωτιά στα Βρίσα στην Λέσβο

Φωτιές εκδηλώθηκαν στην Βρίσα στην Λέσβο. Η πουρκαγιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση χαμηλή βλάστηση ενώ οι εστίεςεντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος. Μήνυμα από το 112 έφτασε στα κινητά των κατοίκων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εναέρια μέσα 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα- επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Δήμος και εθελοντές, για να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Βρίσα της νήσου Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2025

Μήνυμα 112

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Βρίσα, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρίσα της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 4, 2025