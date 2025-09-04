Φωτιές εκδηλώθηκαν στην Βρίσα στην Λέσβο. Η πουρκαγιά έχει μεγάλη έκταση και καίει δασική έκταση χαμηλή βλάστηση ενώ οι εστίεςεντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλιόπυργος. Μήνυμα από το 112 έφτασε στα κινητά των κατοίκων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν εναέρια μέσα 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα- επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Δήμος και εθελοντές, για να μην επεκταθεί η φωτιά στο δάσος.

Advertisement
Advertisement

Μήνυμα 112

Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής Βρίσα, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.