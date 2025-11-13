Εικόνες καταστροφής στη Μαρίνα Ζέας τα ξημερώματα της Πέμπτης, μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε σκάφος και επεκτάθηκε και στα διπλανά.

Ο συναγερμός σήμανε στις 3:30 τα ξημερώματα, όταν σε ένα σκάφος ξέσπασε πυρκαγιά. Η πυροσβεστική έσπευσε άμεσα, με 20 πυροσβέστες, 8 οχήματα αλλά και 4 πλοιάρια για ρίψεις νερού από θαλάσσης.

Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε στο MEGA πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε 3 πολυτελή γιοτ.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και έκαψε συνολικά 4 σκάφη, με ένα εξ αυτών να βυθίζεται.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται στην Ακτή Θεμιστοκλέους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.