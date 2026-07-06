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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

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Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο αγνώστων στοιχείων, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026