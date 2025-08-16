Credits: Meteo - Περιοχές που επηρεάστηκαν από τη φωτιά στη Χίο

Στάχτη έγιναν σχεδόν 70.000 στρέμματα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Χίο το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) και έκαιγε για τρεις συνεχόμενες μέρες, έως και την Παρασκευή.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στο νησί, καθώς η πρώτη ξέσπασε τον Ιούνιο στον Βροντάδο. Στις πρόσφατες πυρκαγιές και σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Rapid Mapping του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος Copernicus, από τη φωτιά επηρεάστηκαν 69.089 στρέμματα.

Η εκτίμηση δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής 15/08 και αφορούσε δορυφορική χαρτογράφηση που ολοκληρώθηκε στις 12:12 της Παρασκευής 15/08. Στον σχετικό χάρτη με κίτρινες αποχρώσεις παρουσιάζονται οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς έως τις 12:12 της Παρασκευής 15/08.