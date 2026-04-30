Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, που στεγάζεται σε κτίριο στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το κατάστημα ανταλλακτικών ενώ υπέστησαν ζημιές και τα διαμερίσματα που βρίσκονται στους υπερκείμενους ορόφους του κτιρίου.

Στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή ωστόσο πλέον η κίνηση των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.

«Μαύρος καπνός και εκρήξεις»



Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού. Όπως αναφέρουν, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 15:00, όταν ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις.

«Στην αρχή νόμιζα πως ήταν παιδιά που έπαιζαν» δήλωσε κάτοικος της περιοχής, κάνοντας λόγο για πυκνό μαύρο καπνό που σκέπασε την περιοχή.

Η φωτιά φαίνεται πως ενισχύθηκε από τα υλικά που βρίσκονταν στην αποθήκη, ενώ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω.

«Άρπαξαν οι τέντες και μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες έφτασαν στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο», σημείωσε άλλη μάρτυρας.

​Καταγγελίες για καθυστερήσεις και έλλειψη νερού

​Οι μαρτυρίες των κατοίκων εστιάζουν και στην επιχειρησιακή δυσκολία της κατάσβεσης. πολλοί ισχυρίζονται πως τα πρώτα οχήματα της Πυροσβεστικής ξέμειναν γρήγορα από νερό, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα κρίσιμο κενό 15 έως 20 λεπτών μέχρι να βρεθούν αντλίες και να έρθουν ενισχύσεις.

«Παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος που παρακολουθούσε τη φωτιά από το σπίτι της.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ η έκταση των ζημιών είναι μεγάλη.

