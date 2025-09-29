Nέο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στο Ίλιον το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, όπου ένας ανήλικος και ένας οδηγός λεωφορείου πιάστηκαν στα χέρια. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 στη γραμμή 719 που εκτελεί το δρομολόγιο Παλατιανή – Σταθμός Λαρίσσης.

Ήταν την στιγμή που το λεωφορείο έφευγε από τη στάση, όταν ένας ανήλικος 16χρόνος, έτρεχε πίσω φωνάζοντας. Σε μια προσπάθεια να προλάβει τις πόρτες ανοιχτές, ο ανήλικος πέταξε ένα ζευγάρι παντόφλες προς το μέρος του λεωφορείου, ο οδηγός αντιλήφθηκε το θόρυβο και σταμάτησε προκειμένου να δει τη συμβαίνει, ενώ στη συνέχεια προχώρησε σε παρατήρηση προς το νεαρό, κάτι που ήταν αρκετό για να ξεκινήσει η μεταξύ τους λογομαχία, η οποία τελικά οδήγησε σε γρονθοκόπημα του νεαρού, προς τον οδηγό.

Ο νεαρός φέρεται να είπε αρχικά τη φράση «μη σου δώσω καμιά μπουνιά», ως απειλή, κάτι που στη συνέχεια έκανε πράξη, ξυλοκοπώντας τον οδηγό και σπάζοντας ένα δόντι, καθώς και τα γυαλιά που φορούσε.

Μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε ο οδηγός, έκλεισε όλες τις πόρτες του λεωφορείου και κάλεσε την άμεση δράση. Τόσο ο οδηγός, όσο και ανήλικος οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ιλίου, όπου αλληλομυνήθηκαν.