Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η φωτιά κινείται αστραπιαία και καίει σπίτια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά καίει στην περιοχή Μανούτσο σε οικοπεδικούς χώρους και ξερά χόρτα, ενώ υπάρχουν και διάσπαρτες οικίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους, ενώ κοντά υπάρχουν οικισμοί/ διάσπαρτες οικίες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα και πλήθος εθελοντών και εθελοντικών οχημάτων. Την ίδια ώρα πτήσεις πραγματοποιούν 11 αεροπλάνα και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Οι πιλότοι προσπαθούν να ρίξουν με ακρίβεια, με «χειρουργικές κινήσεις» πάνω στις εστίες που καίνε ακριβώς δίπλα σε σπίτια και σε δέντρα. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 και 8 μποφόρ με ριπές που μπορεί να φτάνουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων μαζί με τους πυκνούς καπνούς που μειώνουν την ορατότητα.

Μηνύματα από το 112 για εκκένωση οικισμών

Την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Δροσιά ζητά η Πολιτική Προστασία, μέσω μηνύματος του 112, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στο Μανούτσο Κερατέας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δροσιά απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Νέο μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους του οικισμού Χάρβαλου Κερατέας προκειμένου να απομακρυνθούν απ’ αυτόν και να κατευθυνθούν προς Ανάβυσσο, λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο Μανούτσο Κερατέας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο». Σημειώνεται ότι λίγο νωρίτερα ζητήθηκε μέσω του 112 η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Δροσιά.

Η φωτιά κινήθηκε νότια από το Μανούτσο προς τη Δροσιά και πλέον έχει μπει σε πευκόφυτο, ενώ οι άνεμοι σπρώχνουν την πυρκαγιά προς την περιοχή της Αναβύσσου. Αν η φωτιά δεν περιοριστεί, θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη έκταση. Στην Κερατέα βρίσκονται και 80 αστυνομικοί με 40 οχήματα προκειμένου να συνδράμουν σε εκκενώσεις περιοχών. Μέχρι στιγμής έχουν απομακρύνει 10 ηλικιωμένους.

