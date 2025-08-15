Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τα πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια συνεχίζεται για ένα ακόμη 24ωρο.

Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Χίο, όπου στην περιοχή Κεφάλα τα πυροσβεστικά ελικόπτερα επεμβαίνουν όπου υπάρχουν ακόμα καπνοί ή μικροεστίες, με στόχο την πλήρη κατάσβεση και της τελευυταίας φλόγας.

Στο φαράγγι Χαός, δυτικά του χωριού Καμπιά, τρία ελικόπτερα και πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς και να αποφευχθούν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σύμμαχός τους, η πολύ χαμηλή ένταση των ανέμων. Σποραδικές ρίψεις πραγματοποιούν και αεροσκάφη Καναντέρ στην περιοχή της Παναγιάς Παγούσαινας.

Την νύχτα, δόθηκε μάχη από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές και τους κατοίκους κοντά στο χωριό Λεπτόποδα. Όταν ο καιρός άλλαξε χρειάστηκε να εκδοθεί μήνυμα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Λεπτόποδα και Καμπιά, αφού η φωτιά είχε ξεφύγει. Περί τις 3.00 τα ξημερώματα, ο αγώνας δόθηκε για να σωθούν τα χωριά Κέραμος και Λεπτόποδα.

Η φωτιά επίσης έχει σβήσει στην περιοχή Παναγιάς Δέσποινας, ενώ συνεχείς είναι οι περιπολίες για τυχόν αναζοπυρώσεις στην περιοχή από το χωριό Κηπουριές μέχρι Σπαρτούντα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά που ξέσπασε, γύρω στις 8.30 το βράδυ, σε δασική έκταση στο Στρατώνι Χαλκιδικής, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Σε ύφεση και μάλιστα χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας, ενώ οι άνεμοι που πνέουν είναι ασθενείς. Πάντως, καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν συνεχώς ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής μαζί με τα πεζοπόρα τμήματα, με σκοπό να αντιμετωπίζουν τις όποιες αναζωπυρώσεις από μικρές εστίες φωτιάς.

Η μεγαλύτερη αναζωπύρωση σημειώθηκε αργά το απόγεμα της Πέμπτης σε μία χαράδρα στην περιοχή του Μπάλα, αλλά ελέγχθηκε άμεσα από τα εναέρια και τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.

Σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο ξεκίνησε τις ρίψεις νερού, για την διαβροχή καμένων εκτάσεων όπου θα μπορούσαν να εκδηλωθούν αναζωπυρώσεις.

Παράλληλα, είναι σε ετοιμότητα μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής που αποτελούνται από 256 πυροσβέστες με 11 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιπολίες στην περιοχή.

Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

