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Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε ένας 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, αφού βρέθηκε απαγχονισμένος στις τουαλέτες.

Ο κρατούμενος φαίνεται να κρεμάστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο που σχημάτισε με χοντρά κορδόνια.

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Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε νωρίς το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (15/10/26) και τον αυτόχειρα εντόπισαν συγκρατούμενοί του και ειδοποίησαν τους υπαλλήλους της φυλακής.

Αρχικά ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Ιατρείο των Φυλακών και από κει στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το ΑΤ Δωρίδος που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Ο 36χρονος που ήταν υπήκοος Τουρκίας εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά – διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Πηγή: LamiaReport.gr