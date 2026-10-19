Τέλος στη ζωή του φέρεται να έβαλε ένας 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, αφού βρέθηκε απαγχονισμένος στις τουαλέτες.
Ο κρατούμενος φαίνεται να κρεμάστηκε με αυτοσχέδιο βρόγχο που σχημάτισε με χοντρά κορδόνια.
Το τραγικό συμβάν διαδραματίστηκε νωρίς το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης (15/10/26) και τον αυτόχειρα εντόπισαν συγκρατούμενοί του και ειδοποίησαν τους υπαλλήλους της φυλακής.
Αρχικά ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Ιατρείο των Φυλακών και από κει στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από το ΑΤ Δωρίδος που ανέλαβε την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Ο 36χρονος που ήταν υπήκοος Τουρκίας εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά – διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.
Πηγή: LamiaReport.gr