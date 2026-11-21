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Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 20 Νοεμβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Μαλανδρίνου Φωκίδος.

Οι ευφάνταστες κρυψώνες των κρατουμένων

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, διενεργήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τη διάρκεια των οποίων, σε -3- από τα ελεγχθέντα κελιά εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν -3-κινητά τηλέφωνα, για την κατοχή των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ισάριθμων ημεδαπών κρατουμένων.

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Παράλληλα, σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο της ίδιας πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -36- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (τύπου «σοκολάτα»), συνολικού βάρους -25- γραμμαρίων,

ηρωίνη, συνολικού βάρους -1,5- γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους -1,5- γραμμαρίων,

-28- ναρκωτικά δισκία,

-2- αυτοσχέδια μαχαίρια,

μη λειτουργικό κινητό τηλέφωνο και

πουροκόφτης.

Για τα ανευρεθέντα στον κοινόχρηστο χώρο σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστων δραστών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και περί προμήθειας κρατουμένου με κινητό τηλέφωνο.