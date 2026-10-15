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Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, αστυνομική επιχείρηση στις Φυλακές Μαλανδρίνου.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς των Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, παρουσία δικαστικού λειτουργού, διενεργήθηκε έρευνα σε 7 κελιά καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους.

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Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν 4 έγκλειστοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Πηγή: astynomia.gr

Πηγή: astynomia.gr

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 αυτοσχέδια μαχαίρια,

ηρωίνη συνολικού βάρους 73,32 γραμμαρίων,

κοκαΐνη συνολικού βάρους 34,86 γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 2,76 γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού βάρους 7,46 γραμμαρίων,

25,5 ναρκωτικά δισκία,

πλήθος από πλαστικά σακουλάκια πρόσφορα για συσκευασία μικροδεμάτων ναρκωτικών,

8 κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, (router) με κάρτα SIM, φορτιστές κινητών τηλεφώνων καθώς και ζεύγος από ασύρματα ακουστικά.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη κρατουμένου για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την προμήθεια κρατουμένου σε κατάστημα κράτησης με κινητό τηλέφωνο, ενώ δικογραφίες σχηματίζονται και σε βάρος αγνώστων δραστών για ευρήματα που εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστους χώρους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

(Με πληροφορίες από astynomia.gr)