Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, χαρακτηρίζοντας τη διάκριση αυτή ως το σημαντικότερο επίτευγμα της ζωής του. Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ μίλησε με υπερηφάνεια για την πορεία του με την Εθνική Ομάδα και την αγάπη του για την Ελλάδα.

Ο Αντετοκούνμπο τόνισε τη σημασία της εκπροσώπησης της χώρας του και μοιράστηκε τη φιλοσοφία του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου:

Advertisement

Advertisement

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εδώ από την πρώτη μέρα∙ είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας, αλλά σήμερα ήταν η μέρα μας! Αγαπώ όλους τους συμπαίκτες μου και ευχαριστώ τον καθένα για τη στήριξη – χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου: να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, τη χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνεις σε ένα μετάλλιο».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε:

«Έχω ζήσει πολλά στη ζωή μου. Δεν μιλάω πολύ – προτιμώ να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν επιδιώκω τη φήμη∙ αγαπώ το μπάσκετ και τον κόσμο. Αυτή η διάκριση είναι για τη χώρα μου, την ομάδα μου και για μένα είναι μια τεράστια ανακούφιση που τα καταφέραμε επιτέλους».