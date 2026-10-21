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Ο Γιώργος Σαμπάνης μίλησε στις κάμερες του «Happy Day», για το αν τον αφορούν τα δημοσιεύματα που γράφονται για κείνον στο διαδίκτυο και εάν τον επηρεάζουν τα αρνητικά σχόλια.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν έχει δεν έχει χρόνο για να παρακολουθήσει όσα γράφονται για εκείνον στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά όταν πρόκειται για ένα αρνητικό σχόλιο το μαθαίνει αμέσως, καθώς αυτά μαθαίνονται γρήγορα.

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«Δεν προλαβαίνω αυτό το καιρό να μπω στο διαδίκτυο να δω τι γράφουν για μένα. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά όντως δεν προλαβαίνω», είπε σχετικά για να προσθέσει ο Γιώργος Σαμπάνης: «Τι γράφεται; Τα κακά τα μαθαίνεις πρώτος. Αν εννοείτε αυτό, φυσικά, και να μην μπω να τα δω, θα μου τα πουν», είπε ο τραγουδιστής στις κάμερες.