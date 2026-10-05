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Ο τραγουδιστής αφιέρωσε τη συναυλία του στο Κατράκειο Θέατρο και τη νέα δισκογραφική του δουλειά στη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε ξαφνικά στις 9 Σεπτεμβρίου 2026 σε ηλικία 54 ετών, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στον Γιώργο Σαμπάνη κατά τον αποχαιρετισμό του.

Το τραγούδι «Ώρες Μικρές», που δημιουργήθηκε από τον Σαμπάνη, σημείωσε σημαντική άνοδο στις προτιμήσεις του κοινού μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη.

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Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Σαμπάνης στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ο τραγουδιστής και συνθέτης αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο συνδεόταν επί 18 χρόνια τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε για τον Σαμπάνη ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του, αλλά και ένας άνθρωπος που θεωρούσε αναντικατάστατο. Ο δημιουργός της μουσικής του τραγουδιού «Ώρες Μικρές» μίλησε για έναν σπάνιο άνθρωπο, τον οποίο είχε την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά και να ζήσει από κοντά.

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«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο βασικός μου συνεργάτης 18 χρόνια τώρα. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να είναι καλά εκεί που είναι. Θέλω να τον αγαπάμε και να τον έχουμε στην καρδιά μας και στις ζωές μας μέσω της φωνής του και της τέχνης του. Και δε θέλω να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη», είπε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ο Γιώργος Σαμπάνης ρωτήθηκε στη συνέχεια εάν η συναυλία που πραγματοποίησε στο Κατράκειο Θέατρο ήταν αφιερωμένη στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η απάντησή του ανέδειξε το βάθος της σχέσης και της συνεργασίας τους όλα αυτά τα χρόνια.

«Αδερφέ, του έχω αφιερώσει 18 χρόνια από τη ζωή μου του Γιώργου και όλη μου τη μουσική. Η συναυλία είναι το λιγότερο που μπορώ να αφιερώσω στο Γιώργο. Και τη συναυλία και τη χρονιά για τον δίσκο. Τι άλλο θες; Σε 18 χρόνια προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια, οπότε θα πούμε μερικά για πάρτη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ξαφνικός και αδόκητος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα για τον Γιώργο Σαμπάνη.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αποχαιρετισμού στον αγαπημένο του φίλο και συνεργάτη, ο Σαμπάνης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα, σε μια στιγμή που συγκίνησε το πανελλήνιο.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη επηρέασε και την πορεία της μουσικής που δημιούργησαν μαζί. Το «Ώρες Μικρές», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, επέστρεψε δυναμικά στην κορυφή των ραδιοφωνικών και ψηφιακών προτιμήσεων του κοινού μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.