Μια 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι ζούσε έναν πραγματικό εφιάλτη στα χέρια του 23χρονου συντρόφου της. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου η νεαρή επικοινώνησε με το κέντρο της Άμεσης Δράσης, ζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια και καταγγέλλοντας τον άνδρα.

«Με κλείδωσε στο σπίτι και έφυγε. Νωρίτερα με χτύπησε και με αναγκάζει να εκδίδομαι χωρίς τη θέλησή μου», είπε στους αστυνομικούς.

Όπως υποστήριξε, από τον Δεκέμβριο του 2024 ο σύντροφός της, μαζί με έναν 33χρονο συνεργό, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα και να ανεβάζει βίντεο ερωτικού περιεχομένου. Παράλληλα, την πίεζαν να κλείνει ερωτικά ραντεβού με πελάτες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, να εισπράττει χρήματα και να τους τα παραδίδει.

Η γυναίκα αποκάλυψε επίσης ότι τρίτο άτομο κατέγραφε σε βίντεο τις προσωπικές της στιγμές με τον 23χρονο, χωρίς να το γνωρίζει.

Μετά από έρευνες και σχετικά εντάλματα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του 23χρονου όσο και του 33χρονου. Ο πρώτος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.