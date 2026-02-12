Υπό τους ήχους του «Break on through» των Doors και εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων έγινε η άφιξη του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ Ευαγγελισμού της Γραμμής 4 τουτ Μετρό. το πρωί της Πέμπτης (12/2).

Ο μήκους 100 μέτρων μετροπόντικας μετά το τέλος της αποστολής του θα αποσυναρμολογηθεί, θα βγει στην επιφάνεια της γης και εν συνεχεία θα αποθηκευτεί, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να είναι έτοιμος να ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι σε επόμενο έργο.

Advertisement

Advertisement

Η «Αθηνά», ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας. Η κεφαλή της αναμένεται να εμφανιστεί τις επόμενες ημέρες στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

300 εργαζόμενοι με βάρδιες όλο το 24ωρο

Ο μετροπόντικας τελευταίας γενιάς της ΑΒΑΞ δεν περιορίζεται μόνο στη διάνοιξη της σήραγγας. Κατά τη διαδρομή του, τοποθετεί τσιμεντένιους δακτυλίους κάθε ενάμιση μέτρο, αφήνοντας πίσω του μια πλήρως κατασκευασμένη και ασφαλή σήραγγα, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποτυπώνει την εντυπωσιακή πρόοδο του έργου.

Μέχρι σήμερα η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ, δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, έχει τοποθετήσει 3.393 τέτοια «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Οι 300 εργαζόμενοι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM που ανήκουν στις ομάδες του μετροπόντικα, σε συνεχή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται πυρετωδώς και βρίσκονται πια στην τελική ευθεία.

Έτοιμο το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4

Ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας με το όνομα «Νίκη», ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το Άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της.

Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.