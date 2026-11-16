Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία άγνωστη ιστορία από τη σχέση του με τη Μελίνα Μερκούρη μοιράστηκε ο Γρηγόρης Βαλτινός στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε στη μεγάλη αγάπη της Μελίνας Μερκούρη για το κάπνισμα, την οποία προσπαθούσε να περιορίσει ο Ζυλ Ντασέν, μετρώντας τα τσιγάρα που είχε στην κασετίνα της.

Advertisement

Advertisement

Η ίδια όμως είχε ζητήσει από τον Γρηγόρη Βαλτινό να παίρνει κρυφά τσιγάρα από το πακέτο του Ζυλ Ντασέν για να μπορεί να καπνίζει λίγο παραπάνω. «Τώρα θα μου κάνεις μια χάρη, θα πας και θα κλέψεις ένα τσιγάρο από τον Τζούλι και θα μου το φέρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μελίνα Μερκούρη.

Ο ίδιος δυσκολεόταν να της χαλάσει χατίρι, λόγω του μεγάλου δέους που αισθανόταν. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ηθοποιός, η Μελίνα Μερκούρη του ζητούσε να της μιλάει στον ενικό, ωστόσο λόγου του τεράστιου θαυμασμού του αδυνατούσε και εκείνη το απέδειδε στο ότι δεν την αγαπά.