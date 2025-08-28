Ο Βασίλης Νουλέζας, δικηγόρος του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του την περασμένη Παρασκευή, παρουσιάστηκε στα Δικαστήρια Βόλου, καθώς για αύριο (29/8) έχει προγραμματιστεί η απολογία του κατηγορούμενου στον ανακριτή.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Νουλέζας μετέφερε όσα ισχυρίστηκε ο εντολέας του κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους το βράδυ της Κυριακής στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, όπου ο δράστης παραμένει κρατούμενος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δικηγόρος, ο 40χρονος υποστηρίζει ότι σκότωσε τη σύζυγό του λόγω του ότι εκείνη του αποκάλυψε παράλληλη σχέση με άλλον άνδρα. Το συγκεκριμένο γεγονός, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο 40χρονος, ήταν κάτι που τον προσέβαλε βαθιά και ο σκοπός του δεν ήταν να την σκοτώσει, αλλά να την εκφοβίσει.

Ο δικηγόρος του 40χρονου πρόσθεσε πως ο εντολέας του βρέθηκε σε κατάσταση σοκ όταν έμαθε ότι τον απατούσε. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η νεκρή γυναίκα του αποκάλυψε ότι κυοφορούσε το παιδί του νέου της συντρόφου.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Νουλέζας, ο κατηγορούμενος δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του, ζητά συγγνώμη από τα παιδιά του και εμφανίζεται ανήσυχος για το μέλλον τους. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο 40χρονος περιπλανιόταν μετά το έγκλημα στην γειτονιά και αναζητούσε τρόπο για να μάθει εάν η γυναίκα είναι ζωντανή ή όχι.

Τέλος, σχετικά με τη φράση «καλά της έκανα» που φέρεται να είπε την ώρα της σύλληψής του, ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος του, την ανακαλεί, δηλώνοντας μετανιωμένος.

Πηγή: The Newspaper