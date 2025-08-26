Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου και μητέρας των τεσσάρων τους παιδιών στον Βόλο.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, κατά την απολογία του, φέρεται να ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης καθώς ισχυρίστηκε οτι αντιμετωπιζει ψυχολογικά προβλήματα.

Στο απολογητικό του υπόμνημα το οποίο δημοσιεύει το thenewspaper.gr, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι σκότωσε τη γυναίκα του «εν βρασμώ ψυχής». Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προηγούμενη βίαιη συμπεριφορά απέναντί της και δήλωσε «συντετριμμένος» για το γεγονός.

Ο 40χρονος περιέγραψε ότι βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς ψυχικής οργής και διαταραχής πνευματικών λειτουργιών, όταν άρπαξε ένα αιχμηρό εργαλείο που χρησιμοποιούσαν για ψησταριά και τραυμάτισε θανάσιμα τη σύζυγό του. Στο υπόμνημά του σημειώνει: «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση. Εν βρασμώ ψυχής, χωρίς να καταλάβω τι έκανα, της αφαίρεσα τη ζωή» κατέθεσε και ζήτησε συγγνώμη από τα τέσσερα παιδιά τους.

Παράλληλα, διέψευσε ότι είχε ασκήσει βία στη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι «ποτέ δεν την εξανάγκασα σε συνεύρεση και ποτέ δεν της άσκησα σωματική βία». Παράλληλα ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, επικαλούμενος παλαιότερη νοσηλεία σε ψυχιατρικό κατάστημα μετά από απόπειρα αυτοκτονίας και λήψη φαρμακευτικής αγωγής για διαταραχή και αγχώδη σύγχυση.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο 40χρονος συζυγοκτόνος χτύπησε με το εργαλείο την γυναίκα και στον λαιμό προκαλώντας της διαμπερές τραύμα. Στο κορμί της άτυχης Όλας εντοπίστηκαν και αμυντικά τραύματα. Μέχρι την σύλληψη και για πολλές ώρες ο 40χρονος κρυβόταν σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο και μάλιστα 200 μέτρα από το σπίτι που έμενε και διέπραξε το έγκλημα.