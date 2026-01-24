Ένα ελληνικό τραγούδι βρέθηκε απρόσμενα στο επίκεντρο μιας μεγάλης διεθνούς διοργάνωσης καλλιτεχνικού πατινάζ στο Πεκίνο: η Κινέζα αθλήτρια Xiangyi An επέλεξε την «Αστερομάτα» της Κλαυδίας για το σύντομο πρόγραμμά της, δίνοντας «ελληνικό άρωμα» στο Πρωτάθλημα Τεσσάρων Ηπείρων.

Στη διοργάνωση που φιλοξενείται στο Πεκίνο, η 19χρονη An εμφανίστηκε με ένα πρόγραμμα υψηλής τεχνικής δυσκολίας, το οποίο συνδύασε με κομψότητα και έντονη εκφραστικότητα. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στις στροφές και τα άλματα, ήρθε η ανατροπή: η «Αστερομάτα» ακούστηκε από τα ηχεία, «ντύνοντας» τη χορογραφία με μια συναισθηματική ένταση που έκανε το κοινό να αντιδράσει – στις εξέδρες αλλά και online.

Η επιλογή δεν ήταν τυχαία ως προς το timing: το τραγούδι είχε ήδη ξεχωρίσει στη Eurovision 2025, όπου –σύμφωνα με το ρεπορτάζ– κατέκτησε την 6η θέση.

Η επίδοση στον αγώνα και η κατάταξη

Στο σύντομο πρόγραμμα, όπου ακούστηκε η «Αστερομάτα», η An συγκέντρωσε 49,77 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση. Στη συνολική κατάταξη ολοκλήρωσε επίσης στη 16η θέση με 140,66 βαθμούς.

Γιατί έχει σημασία: η «διεθνής απήχηση» ενός ελληνικού τραγουδιού

Το Πρωτάθλημα Τεσσάρων Ηπείρων θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του καλλιτεχνικού πατινάζ εκτός Ευρώπης και διεξάγεται υπό την αιγίδα της ISU, με συμμετοχές από Ασία, Αμερική, Αφρική και Ωκεανία.

Και κάπως έτσι, μια επιλογή μουσικής –μια λεπτομέρεια που συχνά περνά «κάτω από το ραντάρ»– μετατρέπεται σε μικρό πολιτιστικό στιγμιότυπο: ένα ελληνικό κομμάτι που ταξιδεύει, εμπνέει και βρίσκει θέση σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από αυτό για το οποίο γράφτηκε.